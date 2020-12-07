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Türkiye'de 'Çin aşısı' olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı iddiası

Habertürk'ten Kübra Par, Türkiye'de 3. faz denemesi yapılan Çinli Sinovac şirketinin Coronavac aşısını olan 12 gönüllüye, aşıdan sonra koronavirüs bulaştığını iddia etti. Par "Bu kişilere uygulanan aşıların boş aşı olup olmadığı araştırılacak." dedi.
 07 Aralık 2020 13:43
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Türkiye'de 'Çin aşısı' olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı iddiası

Türkiye'nin koronavirüsten korunmak için tek ümidi olan Çinli şirket Sinovac'ın Coronavac ismindeki aşısı hakkında ilginç bir durum ortaya çıktı. Aşının 3. faz denemelerine katılan 12 kişiye, aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı.

Sinovac tarafından geliştirilen aşının 3. faz denemeleri Türkiye, Brezilya ve Endonezya'da yapılıyor. Türkiye'de yaklaşık 2 bin kişiye aşı uygulandı. İlk olarak gönüllü sağlık çalışanlarına, Kasım ayından itibaren gönüllü vatandaşların bir kısmına aşı yapıldı. Habertürk'ten Kübra Par'ın köşe yazısına göre Türkiye'deki gönüllülerden 12 kişiye, aşı olduktan sonra koronavirüs bulaştı. Kübra Par yazısında "3'üncü faz deneyler kapsamında Türkiye'de 12 bin gönüllü aşılanacakmış. Şu ana kadar yaklaşık 2 bin kişiye yapılmış. Bunların arasından 12 kişi koronaya yakalanmış. Bu rakam 40'a ulaştığında hangilerine gerçek aşı yapıldığına bakılacakmış." dedi.

Aşının 3. faz denemesine katılan gönüllülerin bir kısmına gerçek aşı diğer kısmına da boş aşı veriliyor. Böylelikle aşının psikolojik iyileşme (plasebo) etkisi inceleniyor.

Türkiye'de aşı olduktan sonra koronavirüse yakalanan 12 kişiden kaçına boş aşı uygulandığı henüz bilinmiyor. Aşıdan sonra koronavirüse yakalanan kişi sayısı 40'a çıkınca hangilerine gerçek aşı yapıldığı incelenecek.
Memurlar.Net
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