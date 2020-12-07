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Kısıtlamada maç yapan 27 kişi polisten böyle kaçmaya çalıştı!
Bursa'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 27 kişi, sosyal mesafe kuralını da hiçe sayıp, boş arazide futbol maçı yaptı. 27 kişinin polis otosunu görünce sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone ile havadan görüntülendi.
|07 Aralık 2020 13:53
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Osmangazi ilçesi Panayır Mahallesi'nde dün 27 kişi, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek, boş arazide çift kale futbol maçı yaptı. Maske ve sosyal mesafe kurallarını da hiçe sayan kalabalık grubun maç yaptığı anlar ise kamerayla anbean görüntülendi.
Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Polis otosunu gören kalabalık, sokak aralarına koşarak kaçmaya çalıştı. Kısıtlamayı ihlal edenlerin yola koyduğu büyük taşlar nedeniyle polis araçları arazide ilerlemekte zorlandı. 27 kişinin sokak aralarına kaçtığı anlar ise drone ile havadan saniye saniye görüntülendi.
Polis, grubun tekrar toplanmaması için arazide bir süre nöbet tuttu.
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