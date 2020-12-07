Bu ilçede su fiyatlarına yeni yılda zam değil yüzde 50 indirim geldi
|07 Aralık 2020 13:59
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Afyonkarahisar İhsaniye Belediyesi tarafından 2021 yılı için içme suyu fiyatlarında indirim kararı alındı. 28 bin nüfuslu ilçede karar memnuniyetle karşılanırken, suyun metreküp fiyatı 2.25 TL'den 1.20 TL'ye düşürüldü.
İhsaniye Belediye Meclisi tarafından yapılan aralık ayı toplantısında içme suyu fiyatlarında indirim kararı alındı. Karar sonrası açıklama yapan İhsaniye Belediye Başkanı Tunay Türkmen, korona virüs (Covit-19) pandemisi dolayısı ile özellikle zor zamanlar geçiren esnaf ve ilçe halkı için indirimin olumlu olacağını söyledi. Türkmen, "Bu konuyu gündemimize almıştık. Malum dünyada ve Türkiye'de bir pandemi var. Salgından dolayı ilçemizdeki esnaflar, iş yerleri olması gerektiği gibi çalışamadığını gördük. Bunun yanında ilçemiz istihdamı genelde çiftçilikle sağlanıyor ve bu yıl don ile birlikte maliyetlerin artması ile çiftçilerimiz zorlukla yaşadığını şahit olduk. Bizde karınca kararınca bir karar alarak su fiyatlarını 2.25 TL'den, 1.20 TL'ye düşürdük. Kararın halkımızı hayırlı olmasını dilerim. Vatandaşların geri dönüşü çok olumlu oldu. Bizim sadece tek istediğimiz var içme suyunun maliyetlerini düşünerek bahçe ve hayvan sulamasında kullanılmaması yönünde" diye konuştu.
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