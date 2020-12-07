İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
|07 Aralık 2020 14:05
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SGK ve İşkur il müdürlüklerinde 10:00-16:00 mesai uygulanmayacak
Cumhurbaşkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazıları ile mesai saatlerinin 10:00-16:00 şeklinde uygulanabileceği ve illerde bu kararı almak üzere Valilerin yetkili olduğu bildirilmişti.
Öte yandan Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetlerde mesai saatlerinin farklı tespit edilebileceği de belirtilmiştir.
Ancak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; SGK İl Müdürlüklerinin
yapılandırma ve İşkur İl Müdürlüklerinin ise kısa çalışma ödeneği nedeniyle
yoğun mesai yürütmeleri gerektiğinde, SGK ve İşkur İl Müdürlüklerinin tüm illerde
10:00-16:00 mesai kapsamı dışında tutulmasını talep etmiş, İçişleri bakanlığı
da bu talebi uygun görerek durumu 81 il Valiliğine bildirmiştir.
Bu bağlamda, Pazartesi günü itibariyle bu iki kurum özelinde mesai saatleri eskiden olduğu gibi normal Mesai; Sabah 08;00 -12;00 öğleden Sonra 13;00-17;00 olarak uygulanacaktır.Kamu personelinin mesai saatlerine ilişkin resmi yazı yayımlandı
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