İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak

SGK ve İşkur il müdürlüklerinde 10:00-16:00 mesai uygulanmayacak

Cumhurbaşkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazıları ile mesai saatlerinin 10:00-16:00 şeklinde uygulanabileceği ve illerde bu kararı almak üzere Valilerin yetkili olduğu bildirilmişti.

Öte yandan Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetlerde mesai saatlerinin farklı tespit edilebileceği de belirtilmiştir.

Ancak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; SGK İl Müdürlüklerinin yapılandırma ve İşkur İl Müdürlüklerinin ise kısa çalışma ödeneği nedeniyle yoğun mesai yürütmeleri gerektiğinde, SGK ve İşkur İl Müdürlüklerinin tüm illerde 10:00-16:00 mesai kapsamı dışında tutulmasını talep etmiş, İçişleri bakanlığı da bu talebi uygun görerek durumu 81 il Valiliğine bildirmiştir.



Bu bağlamda, Pazartesi günü itibariyle bu iki kurum özelinde mesai saatleri eskiden olduğu gibi normal Mesai; Sabah 08;00 -12;00 öğleden Sonra 13;00-17;00 olarak uygulanacaktır.