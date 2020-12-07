1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak

Yapılandırma ve kısa çalışma ödeneği işlemlerinden dolayı SGK il müdürlükleri ile İşkur il müdürlüklerinde 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
 07 Aralık 2020 14:05
+Aa- Yazdır
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak

SGK ve İşkur il müdürlüklerinde 10:00-16:00 mesai uygulanmayacak

Cumhurbaşkanlığının 30.11.2020 tarih ve 46676 sayılı yazıları ile mesai saatlerinin 10:00-16:00 şeklinde uygulanabileceği ve illerde bu kararı almak üzere Valilerin yetkili olduğu bildirilmişti.

Öte yandan Umumi Hıfzıssıhha Kurullarının belirleyeceği zorunlu hizmetlerde mesai saatlerinin farklı tespit edilebileceği de belirtilmiştir.

Ancak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı; SGK İl Müdürlüklerinin yapılandırma ve İşkur İl Müdürlüklerinin ise kısa çalışma ödeneği nedeniyle yoğun mesai yürütmeleri gerektiğinde, SGK ve İşkur İl Müdürlüklerinin tüm illerde 10:00-16:00 mesai kapsamı dışında tutulmasını talep etmiş, İçişleri bakanlığı da bu talebi uygun görerek durumu 81 il Valiliğine bildirmiştir.

Bu bağlamda, Pazartesi günü itibariyle bu iki kurum özelinde mesai saatleri eskiden olduğu gibi normal Mesai; Sabah 08;00 -12;00 öğleden Sonra 13;00-17;00 olarak uygulanacaktır.

Kamu personelinin mesai saatlerine ilişkin resmi yazı yayımlandı
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri
07 Aralık 2020 13:38		 İçişleri, kısıtlama ve tedbirlere ilişkin 6 soruyu daha cevapladı
07 Aralık 2020 13:29
Bakan Adil Karaismailoğlu'ndan Milli Elektrikli Tren açıklaması
07 Aralık 2020 12:45		 Yeşilçam emekçisi 'Zagor'a Edirne Emniyet Müdürü sahip çıktı
07 Aralık 2020 12:31
Türkiye'nin ilk jet motoru, 'Gökbey'le semada olacak
07 Aralık 2020 11:33		 KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
07 Aralık 2020 10:30
En pahalı yolculuk 40 bin TL'ye patladı
07 Aralık 2020 10:00		 Sokak kısıtlamasına uymayan 37 bin 614 kişiye işlem yapıldı
07 Aralık 2020 09:21
EGM'den Gercüş'teki taciz olayına ilişkin açıklama
07 Aralık 2020 09:10		 Eşini 44 yerinden bıçaklamıştı: Savcılık 'Beyanlarına itibar edilemez' dedi
07 Aralık 2020 08:04
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:21 - Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu14:18 - Ankara Büyükşehir Meclisi toplantısı çıkan tartışmalar üzerine ertelendi14:17 - Yılmaz Vural'dan sevindiren haber14:14 - Bakan Soylu'dan Batman'daki çocuk ile ilgili asılsız paylaşımlara tepki14:09 - Önce bıçakladı sonra Whatsapp'ta durum yaptı14:05 - MEB: O süreler, sınıf öğretmeni için ek ders görevinden sayılır
14:05 - 25 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu14:05 - İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak13:59 - Bu ilçede su fiyatlarına yeni yılda zam değil yüzde 50 indirim geldi13:58 - Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı13:53 - Kısıtlamada maç yapan 27 kişi polisten böyle kaçmaya çalıştı!13:44 - Dünyada maskenin adresi Türkiye oldu
13:43 - Türkiye'de 'Çin aşısı' olan 12 kişiye koronavirüs bulaştı iddiası13:38 - Bugün karantinaya alınan yerleşim yerleri13:33 - İkinci el araçlardaki bu hilelere dikkat! Ölüme sebep olabilir13:29 - İçişleri, kısıtlama ve tedbirlere ilişkin 6 soruyu daha cevapladı13:22 - Erdoğan: İlave reformlarla yatırım ortamını daha da iyileştireceğiz
13:17 - Memur-Sen: 4 kişilik ailenin yoksulluk sınırı 7 bin 353 lira
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti
Yerli aşı ilk kez bu kadar net görüntülendi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suç ve ceza 2
Spor salonunda Cuma namazı kılmak 2
ankaragücü 1
lukas podolski 2
turistlere serbest halka yasak 3
Kentten köye göç 5
polise adres soran genç 2
sahipkıran 2
üfürükçü kadının tek başına 136 kişiye korona bulaştırması 5
czn burak'ın adıyaman paylaşımı 1
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam