Bakan Soylu'dan Batman'daki çocuk ile ilgili asılsız paylaşımlara tepki
|07 Aralık 2020 14:14
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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Batman'daki çocuğun cinsel istismarıyla ilgili asılsız paylaşımlara ilişkin, "Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor." ifadelerini kullandı.
Soylu, Gercüş ilçesindeki cinsel istismar olayının ardından sosyal medya üzerinden yapılan asılsız açıklama ve paylaşımlara tepki gösterdi.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Soylu, "Yalan ağzına yuva yapmış' siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının malum durumunu örtbas etmek için atıyor... Tutuştular! Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor." ifadelerine yer verdi.
Yalan ağzına yuva yapmış siyasi parti, haysiyetsiz yalanını bu sefer ittifak ortaklarının, malum durumunu örtbas etmek için atıyor...Süleyman Soylu | Maske😷 Mesafe️ Temizlik🧼 (@suleymansoylu) December 7, 2020
Tutuştular!
Ama örtmeye çalıştıkları rezillikler büyük olunca yalan siyaseti de fayda etmiyor pic.twitter.com/RtreOpPu2g
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