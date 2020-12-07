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Yılmaz Vural'dan sevindiren haber

Koronavirüse yakalanan teknik direktör Yılmaz Vural'ın tedavi gördüğü hastanedeki doktoru, "Yılmaz Hoca'yı normal odaya alıyoruz" dedi.
 07 Aralık 2020 14:17
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Yılmaz Vural'dan sevindiren haber

Koronavirüse yakalanan ve bir süre yoğun bakımda tutulan Yılmaz Vural'ın sağlık durumu hakkında sevindiren haber geldi.

Yılmaz Vural'ın doktoru, Prof. Dr. Çağlar Çuhadaroğlu, yaptığı basın açıklamasında "Kendisini solunum cihazından ayırdık. Şu anda durumu gayet iyi" dedi.

Çuhadaroğlu, Vural'ın normal odaya alınacağını açıkladı.

NTV
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