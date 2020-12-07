Zorunlu trafik sigortasında tavan fiyat belli oldu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK), kara yolları motorlu araçlar zorunlu mali sorumluluk sigortasında tavan fiyat uygulamasına ilişkin kararını verdi.

Kurum tarafından hazırlanan genelge, sigortacılık sektörüne iletildi. Buna göre, kurul kararıyla, sigortalılar açısından primlerin makul seviyelerde tutulması amacıyla zorunlu trafik sigortalarında azami prim uygulamasının 2021 yılında da devam etmesi kararlaştırıldı.

Söz konusu genelge, 1 Ocak 2021'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Kurul, gelecek yıl trafik sigortasındaki prim artış oranını belirledi. 2021 yılı ocak ayından itibaren primler her ay yüzde 1 artırılacak.

Trafik sigortalarında azami prim uygulaması, 2017 yılında başlamıştı. Geçen süre zarfında, bu uygulama sayesinde motorlu araç işletenlerinin kanunen yaptırmakla mükellef oldukları zorunlu trafik sigortalarına makul primlerle erişebildiği gözlemlendi.

"Stabil tutulması mantıklı"

Tüketici Hakları Derneği Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, tüketiciler açısından zorunlu olan mali mesuliyet sigortası primlerinin çok fazla artması nedeniyle rahatsızlık duyulduğunu anımsatarak, "Şimdi tavan fiyatın stabil tutulmasının 2021 yılı için de uygulanacak olması çok yerinde olmuştur." dedi.

Salgın nedeniyle insanların toplu taşımaya binmekten kaçındığına işaret eden Ağaoğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"İnsanlar yine bu süreçte gelir kaybına da uğradı. Bu süreçte insanların o mütevazı aracına yaptırmak zorunda olduğu yüksek primli zorunlu mali mesuliyet sigortasının fiyatının artması bir darbe olacaktı. Ayrıca ticari taksilerde oldukça yüksek prim alınıyor, onlar sürekli trafikte olduğu için kaza riskleri oldukça fazla. Ne var ki ticari taksi işletmecileri de çıkan maliyeti tüketiciye yansıtıyorlardı. Böylelikle sonuçta bedel ödeyen sadece tüketici oluyordu. Tavan fiyat uygulamasının devam etmesi, oldukça yerinde bir karar.

Benzer uygulamaların diğer sektörlerde de yapılması lazım. Kovid-19 mücadelesi içinde birilerinin hala maddi yüksek kazanç peşinde olması hiç doğru değil. Bu noktada herkes biraz fedakarlık edecek. Belki biraz sektörler kar etmeyecek ve hatta bir miktar zarar edecek. Sigorta primleri oldukça fazlaydı, kurulun aldığı kararı yürekten destekliyorum."

"Sürücüye reyting sistemi gelmeli"

Başkent Sigorta Acenteleri Derneği (BASİAD) Başkanı Hacı Ali Yücel ise tavan fiyat uygulamasına olumsuz yaklaştıklarını ifade ederek, "Bu, sigortalıları disipline etmeyen bir uygulama. Nasıl olsa kaza yapsa da prim tutarı belirlenen maksimum tutarı aşmıyor diye insanlar cesaret kazanıyor. Kaza yapanlar ile yapmayan kişilerin primleri arasında çok fazla fark yok. Aradaki fark yüksek olursa araçlar daha dikkatli kullanılmış olur. Kaza yapanlara daha yüksek tavandan prim uygulanmalı. Düzenleme, çok sıkı kaza yapanların aleyhine olacak şekilde değiştirilebilir. Şu andaki uygulamadaki makasın daha açık olması lazım." diye konuştu.

Trafik sigortalarının sürüce belgesine göre düzenlenmesini de öneren Yücel, "Kazayı yapan sürücü olduğu için sigorta bedeli araca göre belirlenmemeli. Bu kapsamda sürücüler için bir reyting sistemi gelmeli. Kişiler şoför olarak işe gireceği zaman da bu reytinge bakılmalı. Böylece trafikte yaşanan kazalar da azalmış olacak." dedi.

İstanbul Ocak 2020 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi

Sürücünün kaza ve hasar geçmişine göre 7 basamağa ayrılan tavan fiyatlarının İstanbul ili risk grubuna göre şekillenmiş hali şu şekilde;

Otomobil: 1. Basamak: 3.598 TL - 4. Basamak: 1.439 TL - 7. Basamak: 792 TL

Taksi: 1. Basamak: 9.315 TL - 4. Basamak: 3.726 TL - 7. Basamak: 2.608 TL

Motosiklet: 1. Basamak: 1.467 TL - 4. Basamak: 587 TL - 7. Basamak: 323 TL

Kamyonet: 1. Basamak: 4.704 TL - 4. Basamak: 1.882 TL - 7. Basamak: 1.035 TL

Minibüs: 1. Basamak: 6.323 TL - 4. Basamak: 2.529 TL - 7. Basamak: 1.770 TL

K.Otobüs: 1. Basamak: 9.012 TL - 4. Basamak: 3.605 TL - 7. Basamak: 2.523 TL

Kamyon: 1. Basamak: 10.068 TL - 4. Basamak: 4.027 TL - 7. Basamak: 2.819 TL

Ankara Ocak 2020 Trafik Sigortası Tavan Fiyatları Listesi

Otomobil: 1. Basamak: 3.497 TL - 4. Basamak: 1.399 TL - 7. Basamak: 769 TL

Taksi: 1. Basamak: 9.051 TL - 4. Basamak: 3.620 TL - 7. Basamak: 2.534 TL

Motosiklet: 1. Basamak: 1.425 TL - 4. Basamak: 570 TL - 7. Basamak: 314 TL

Kamyonet: 1. Basamak: 4.571 TL - 4. Basamak: 1.828 TL - 7. Basamak: 1.006 TL

Minibüs: 1. Basamak: 6.144 TL - 4. Basamak: 2.458 TL - 7. Basamak: 1.720 TL

K.Otobüs: 1. Basamak: 8.757 TL - 4. Basamak: 3.503 TL - 7. Basamak: 2.452 TL

Kamyon: 1. Basamak: 9.783 TL - 4. Basamak: 3.913 TL - 7. Basamak: 2.739 TL