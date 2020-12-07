1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Alarm verilen ilde kısıtlama sonrası insan yoğunluğu yaşanıyor

Tüm Türkiye'de 2 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesi ile birlikte Ordu'da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu yaşanıyor.
 07 Aralık 2020 14:34
+Aa- Yazdır
Alarm verilen ilde kısıtlama sonrası insan yoğunluğu yaşanıyor

Tüm Türkiye'de 2 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesi ile birlikte Ordu'da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu yaşanıyor.

Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2 gün boyunca sokak ve caddeler nerdeyse bomboş kaldı. Bu sabah saat 05.00 itibariyle sona eren kısıtlama sonrası insanlar yeniden sokaklara döküldü. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu yaşandı.

Ordu'nun yoğunluk haritası kırmızıya dönüştü

Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında ise Ordu'da artan vakalar nedeniyle harita kırmızıya dönüştü. Yoğun caddem ve sokakların yanı sıra neredeyse tüm şehri etkisi altına alan yoğunluk, haritada korkutan görüntüler oluşturdu.

Vatandaşlar, acil işi olmayan insanların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulunurken, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı. Vatandaşlar, korona virüs ile insanların kendilerinin mücadele etmesi gerektiğini belirtirken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri ise kentte denetimlerini sürdürüyor.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Girişler bir süre kapatıldı
07 Aralık 2020 16:23		 Bu belediye de 29 çalışan pozitif çıktı, 134 çalışan karantinaya alındı
07 Aralık 2020 15:40
Sağlık Müdürü uyardı: Temaslılar söylenmiyor
07 Aralık 2020 15:22		 Tekstilcilerin kullandığı makine korona geçirenle geçirmeyeni ayırt ediyor
07 Aralık 2020 14:51
Bu ilçede su fiyatlarına yeni yılda zam değil yüzde 50 indirim geldi
07 Aralık 2020 13:59		 Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1500 lira destek
07 Aralık 2020 12:59
Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu
06 Aralık 2020 17:29		 Tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
06 Aralık 2020 17:03
Küresel ısınmadan etkilediler, son 10 yıldır gitmiyorlar
06 Aralık 2020 16:18		 Van Gölü çekilince mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
06 Aralık 2020 16:17
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:31 - Virüsün zirve yaptığı ilde ek yoğun bakım servisi açıldı16:23 - İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Girişler bir süre kapatıldı16:20 - Kırıkkale Valisi Yunus Sezer koronavirüsü yendi16:14 - Vali Dağlı: Ek yatak ve gerekli cihaz takviyeleri yapıldı16:12 - Selahattin Demirtaş'tan Bülent Arınç'a övgü!16:03 - 'Futbolda şike' davasında beraat kararının gerekçesi açıklandı
15:55 - İHA merkezinin yakınında yakalanan 2 Rus gazeteci serbest bırakıldı15:47 - Turizm eski Bakanı korona nedeniyle hayatını kaybetti15:45 - URAP, 2020-2021 Dünya Sıralamalarını yayımladı15:44 - MSB'den askerlik sevk işlemleri açıklaması15:40 - Bu belediye de 29 çalışan pozitif çıktı, 134 çalışan karantinaya alındı15:36 - MEB, alan değişikliği başvurularını almaya başladı
15:35 - Vakaların arttığı ilde yeni uygulama15:25 - MEB öğretmenlere yönelik 'Geri Bildirim El Kitabı' hazırladı15:22 - Sağlık Müdürü uyardı: Temaslılar söylenmiyor15:19 - Bu hastane korona hastalarını taburcu olduktan sonra da izleyecek15:13 - Türkiye'den Çin'e gidecek ilk blok ihracat treni Kayseri'ye ulaştı
15:07 - İçişlerinden yeni karar: Lokantaların çalışma saatleri genişletildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
Kendini kötü hisseden iş arkadaşına tecavüz etti
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
coronagercegi.com 4
beinsports'un 1 hafta tüm paketleri hediye etmesi 2
ibo şov 2
Bill Gates 1
hayatın acı gerçekleri 4
czn burak'ın adıyaman paylaşımı 1
yazısız kurallar 1
12.12.2020 fenerbahce vs y.malatyaspor maçı 1
06.12.2020 serdar aziz'e verilen kırmızı kart 1
Spor salonunda Cuma namazı kılmak 2
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam