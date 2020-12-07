Alarm verilen ilde kısıtlama sonrası insan yoğunluğu yaşanıyor
|07 Aralık 2020 14:34
|+Aa- Yazdır
Tüm Türkiye'de 2 günlük uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının sonra ermesi ile birlikte Ordu'da sokak ve caddelerde insan yoğunluğu yaşanıyor.
Tüm Türkiye'de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2 gün boyunca sokak ve caddeler nerdeyse bomboş kaldı. Bu sabah saat 05.00 itibariyle sona eren kısıtlama sonrası insanlar yeniden sokaklara döküldü. Kentin en işlek cadde ve sokaklarında insan yoğunluğu yaşandı.
Ordu'nun yoğunluk haritası kırmızıya dönüştü
Sağlık Bakanlığı'nın Hayat Eve Sığar (HES) uygulamasında ise Ordu'da artan vakalar nedeniyle harita kırmızıya dönüştü. Yoğun caddem ve sokakların yanı sıra neredeyse tüm şehri etkisi altına alan yoğunluk, haritada korkutan görüntüler oluşturdu.
Vatandaşlar, acil işi olmayan insanların dışarı çıkmaması konusunda uyarıda bulunurken, maske, mesafe ve temizlik uyarısı yaptı. Vatandaşlar, korona virüs ile insanların kendilerinin mücadele etmesi gerektiğini belirtirken, polis, bekçi ve zabıta ekipleri ise kentte denetimlerini sürdürüyor.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Girişler bir süre kapatıldı
07 Aralık 2020 16:23
|Bu belediye de 29 çalışan pozitif çıktı, 134 çalışan karantinaya alındı
07 Aralık 2020 15:40
|Sağlık Müdürü uyardı: Temaslılar söylenmiyor
07 Aralık 2020 15:22
|Tekstilcilerin kullandığı makine korona geçirenle geçirmeyeni ayırt ediyor
07 Aralık 2020 14:51
|Bu ilçede su fiyatlarına yeni yılda zam değil yüzde 50 indirim geldi
07 Aralık 2020 13:59
|Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1500 lira destek
07 Aralık 2020 12:59
|Sokak kısıtlamasında 'paket servis' yoğunluğu
06 Aralık 2020 17:29
|Tüm ikazlara rağmen vatandaş bildiğini okuyor
06 Aralık 2020 17:03
|Küresel ısınmadan etkilediler, son 10 yıldır gitmiyorlar
06 Aralık 2020 16:18
|Van Gölü çekilince mikrobiyalitler gün yüzüne çıktı
06 Aralık 2020 16:17