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Emniyet İstihbaratı ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirmeye ve 15 Temmuz'da Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirmeye çalıştıkları gerekçesiyle yargılanan 17 sanık hakkında mütalaa açıklandı
 07 Aralık 2020 14:44
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Emniyet İstihbaratı ele geçirmeye çalışan FETÖ sanıklarına istenen ceza belli oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasında Emniyet İstihbarat Daire Başkanlığını ele geçirme ve darbe girişimi süresince Türkiye'de istihbarat fonksiyonlarını işlevsiz hale getirme çabası içerisinde oldukları gerekçesiyle çoğu dairenin eski çalışanı 17 kişinin yargılandığı davada esasa ilişkin mütalaa açıklandı.

Ankara 22. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar bulundukları cezaevlerinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, taraf avukatları ise mahkeme salonunda hazır bulundu.

Mahkeme Başkanı Bahtiyar Çolak, önceki celse alınan ara karar gereği dava dosyasına gelen evrakı okudu.

Ardından söz verilen savcı, celse arasında esas hakkındaki görüşünü dosyaya sunduğunu açıkladı.

Bunun üzerine, tahliyeye yönelik taleplerini dile getiren sanık ve avukatları, esas hakkında savunma hazırlamak için mahkemeden süre istedi.

Bu talebi yerinde gören mahkeme duruşmayı, 28 Aralık 2020'ye erteledi.

- Savcının esas hakkındaki mütalaası

Cumhuriyet savcısının hazırladığı esas hakkındaki mütalaada, bütün sanıkların "devletin güvenliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri siyasal veya askeri casusluk maksadıyla açıklama" suçundan "müebbet" ve bu bilgileri "temin etme" suçundan ise 20'şer yıla kadar hapisleri istendi.

"Fuat Avni" hesabının kullanıcılarından olduğu ileri sürülen Mustafa Koçyiğit ile Haşim Türker, Akif Güngör, Bülent Günay, Nushet Şehmus Mungan, Ahmet Özkan Özalp, Muhammed Serhat Al ve Hamdi Özdere'nin "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ayrıca ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

Yine bütün sanıkların bazı bilişim suçlarından toplamda 26'şar yıla kadar hapse çarptırılmaları istenen mütalaada, sanıklar Yusuf Ziya Sarı, Reşat Arıkan, Eyüp Liste, Hasan Demir, Murat Ahmetoğlu, Abdullah Öner, Mahmut Orak, Gazi Topal ve Nazmi Mert hakkında "silahlı terör örgütüne üyelikten" 15 yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.
Anadolu Ajansı
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