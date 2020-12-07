Mansur Yavaş, 1,5 milyonluk heykel eleştirilerine yanıt verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesinden yeni heykellerin yapımı için 1,5 milyon lira ayrıldı.

RAPORDA ORTAYA ÇIKAN AYRINTI

Belediyenin internet sitesindeki 108 sayfalık raporda dikkat çeken ayrıntı tartışmalara neden oldu. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, konuyla ilgili gelen eleştirilere canlı yayında cevap verdi.

"HEYKEL BELEDİYECİLİĞİ DİYE ALAY EDİYORLAR"

"Heykel belediyeciliği diye alay ediyorlar" diyen Mansur Yavaş, heykellerin kimin için nereye yapılacağını açıkladı.

MİMARLAR ODASI, ŞEHİR PLANCILARI ODASI VE MESLEK ODALARINDAN JÜRİ İSTEDİK

Mansur Yavaş, şunları söyledi;

"Şimdi bakın, 1,5 milyonluk sebebini ben size söyleyeyim..

4 Eylül'de ben bir mesaj atmışım, diyorum ki; 'Fedakarlıkta sınır tanımadan evlerinden uzak kalıp, yeminleri uğruna can verdiler. Bu kahramanlığı anlatmaya yetmez ama Covid-19 sürecinde hayatını kaybeden sağlık çalışanlarının hatıralarını ebediyen yaşatmak için anıt yarışması düzenleyeceğiz. Unutmayacağız, unutturmayacağız.'

Bununla ilgili Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası ve meslek odalarından jüri istedik.

Bir diğer anıt daha var.

O anıt da; Cumhuriyet'in 100. yılında Çal Dağı mevkiinde, bir tane Cumhuriyet'in 100. yıl anıtı yapmayı planlıyoruz. Bununla ilgili yazılar yazdık. Bunlar için harcanması gereken paradır 1,5 milyon lira. Heykel belediyeciliği diye alay ediyorlar.."