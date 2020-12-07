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Tekstilcilerin kullandığı makine korona geçirenle geçirmeyeni ayırt ediyor

Denizli'de bir tekstil firması çalışanlarının, ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı ışık kontrol kabininde tesadüfen fark ettikleri durum herkesi şaşırttı. Korona virüs hastalığını atlatan kişilerin ultraviyole ışığın altına ellerini koyduklarında tırnaklarında beyazlık oluşurken, hastalığın bulaşmadığı kişilerde herhangi bir fark oluşmadı.
 07 Aralık 2020 14:51
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Denizli'de bir tekstil firması çalışanlarının, ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı ışık kontrol kabininde tesadüfen fark ettikleri durum herkesi şaşırttı. Korona virüs hastalığını atlatan kişilerin ultraviyole ışığın altına ellerini koyduklarında tırnaklarında beyazlık oluşurken, hastalığın bulaşmadığı kişilerde herhangi bir fark oluşmadı.

Denizli'de Organize Sanayi Bölgesinde bir tekstil firması yıllardır kullandığı cihaz ile ilginç bir durumu fark etti. Tekstil firmasında ürünlerin son renk kontrollerinin yapıldığı kabinde çalışan işçiler, korona virüs hastalığı atlatan bir çalışanın cihaz başında çalışırken tırnak diplerinde beyazlık oluştuğunu fark etti. Korona virüs hastalığının bulaşmadığı kişiler ile karşılaştırıldığında ise ortaya çıkan fark görenleri şaşırttı. Birçok çalışanın ultraviyole ışığının altında deneme yapması üzerine korona virüs atlatanlar ile hastalığın bulaşmadığı kişiler ultraviyole ışığının altına ellerini koyarak, karşılaştırdı. Korona virüs hastalığını atlatan kişilerin tırnaklarında beyazlık oluştuğu ortaya çıktı. Çalışanların durumu İnsan Kaynakları Müdürü İsmail Çerçi'ye aktarması üzerine firmada çalışan birçok kişi üzerinde denemeler yapıldığı öğrenildi.

"Vücuda giren virüsün sağlamış olabileceğini düşündük"

Tesadüf eseri fark edildiğini belirten müdür Çerçi, "Geçen hafta içerisinde korona geçiren arkadaşlarımızdan bir tanesi bu cihazda kumaş kontrolü yaparken tırnağının parladığını fark ediyor ve geçirmeyen kişilerde tırnağının parlamadığını fark edince bana bildiriyor. 350 kişilik firmamızda 110 kişi virüsü geçirmişti. Burada bir değerlendirme yaptık ve bu hastalığı geçiren herkeste tırnaktaki parlaklığını fark ettik. Bununla ilgili bir video çekip yayınladık ve çok da ilgi gördü. Sonrasında öğrendik bunun ilaçlardan kaynaklanmış olabileceği ve ilaç kullananların tırnaklarının parlayabileceği ve diğerlerinde parlama olmayacağı şeklinde doktorlardan bildirim geldi. İlk karşılaştığımda birkaç alternatif olabileceği aklıma geldi. Vücudun bir antikor üretmesi sonrası bu tırnakların parlamış olabileceği ya da ilacın yan etkisi olabileceği ve korona virüs olan, bu hastalığı geçirmiş kişilerde vücuda giren virüsün sağlamış olabileceğini düşündük. 3 ihtimalden biriydi ve ilaçla ilgi olabileceği ortaya çıktı" dedi.

"Şu ana kadar hasta olmadım, ışık koruyor olabilir"

350 kişiden 110 kişinin koronaya yakalandığı fabrikada ürünlerin son renk kontrollerinin yapan laboratuvar sorumlusu Gülden Ener, yaşanan renk değişimini ilk kendisinin fark ettiğini söyledi. Ener, "Renk bakılırken fark edilen bir durum ve arkadaşın elinde fark edildi. Sonra korona geçiren arkadaşın tırnaklarına bakıldığında korona virüs geçirenlerin çoğunluğunda bu durumun fark edildiğini gördük. Mor ışıkta fark ediliyor. Korona virüse karşı koruduğunu düşünüyorum. Bir cihaz üretildi onunla ilgili bildiğim kadarıyla. Cihazın içerisinde de bu ışıktan olduğunu biliyorum ve koruduğunu düşünüyorum. Kendim sürekli ışığın altındayım ve sıkça kullanıyorum. Hasta olmadım şu ana kadar ama belki ışık koruyor olabilir" ifadelerini kullandı.

İlacın etkisi olduğu ağırlık kazandı

İnsan Kaynakları Müdürü Çerçi'nin sosyal medyada paylaştığı video en çok paylaşılanlar arasına girdi. Video altına yorum yapan uzmanlar ise durumun, hastalığı geçirme ile ilgisi olmadığını, tedavide kullanılan Favipiravir adlı ilacın geçici bir yan etkisi olduğunu belirterek, "Favipiravir'in etkisi ultraviyole ışıması altında tırnaklarda, deride flurosans verdiğinden bahsedilmiş. Yine bilgiye göre ilacı bıraktıktan 96 saat sonra bu depolanma kaybolmuş" ifadeleri yer aldı.
İhlas Haber Ajansı
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