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3 gündür aranıyordu, babası cesedini su kuyusunda buldu
Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genç, bir inşaatın su kuyusunda ölü bulundu.
|07 Aralık 2020 15:01
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Konya'da ailesinin kayıp başvurusunda bulunduğu 19 yaşındaki genç, bir inşaatın su kuyusunda ölü bulundu.
Alınan bilgiye, merkez Karatay ilçesinda yaşayan Oğuzhan Boylu'nun (19) ailesi, 3 gün önce, oğullarının evine gelmediğini belirterek polise kayıp başvurusunda bulundu.
Evlerinin yakınlarında 3 gün boyunca oğlunu arayan baba Mehmet Boylu, bir inşaatın su kuyusunda oğlunun cesedini buldu.
Baba Boylu'un ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Oğuzhan Boylu'nun cansız bedeni, yapılan incelemelerin ardından otopsi için morga kaldırıldı.
Gencin ölüm sebebi, yapılacak otopsi sonrasında belli olacak.
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