Türkiye Şeker Fabrikaları, 1500 adayı daha kaç gün bekletecek?

Türkiye Şeker Fabrikaları, Ağustos ayında yaptığı mülakat sonuçlarını bir türlü açıklayamadı. Ağustos ayında yapılan sözlü sınav sonuçlarının üzerinden 4 ay geçmesine rağmen açıklanmadı. Mülakata giren 1500 yakın iş arayan vatandaşın umutları tükenmek üzere.

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. Genel Müdürlüğü, Türkiye'nin çeşitli yerlerindeki fabrikalarında çalışacak tekniker, teknisyen ve mühendis gibi kadrolar için 14.07.2020 yaptığı kura sonuçlarını, internet sitesinde yayınlayarak mülakat sınavına girecek adayları belirlemişti.

Adaylar için ise 05-06-07 Ağustos tarihlerinde mülakat tarihi belirleyerek sözlü sınava davet etmişti. Belirtilen tarihte sözlü sınava yaklaşık 1500 aday katıldı.

306 kişinin işe alınacağı sözlü sınav sonuçları üzerinden 4 ayı geçmesine rağmen açıklanmadı. Umutlu bekleyişler iş arayan adaylar için tükenmek üzere. Sözlü sınava giren adaylar, sonuçlar daha ne kadar bekletileceğini merak ediyor.