MEB, alan değişikliği başvurularını almaya başladı
Milli Eğitim Bakanlığı, Alan değişikliği başvurularını almaya başladı
|07 Aralık 2020 15:36
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Milli Eğitim Bakanlığı, Alan değişikliği başvurularını almaya başladı.
Alan değişikliği başvuruları 11 Aralık'a kadar alınacak.
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