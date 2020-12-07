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MEB, alan değişikliği başvurularını almaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Alan değişikliği başvurularını almaya başladı
 07 Aralık 2020 15:36
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MEB, alan değişikliği başvurularını almaya başladı

Milli Eğitim Bakanlığı, Alan değişikliği başvurularını almaya başladı.

Alan değişikliği başvuruları 11 Aralık'a kadar alınacak.

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Memurlar.Net
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