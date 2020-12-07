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URAP, 2020-2021 Dünya Sıralamalarını yayımladı

URAP, 2020-2021 Dünya Sıralamasında ilk 3000'e giren üniversitelerimizi yayımladı
 07 Aralık 2020 15:45
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URAP, 2020-2021 Dünya Sıralamalarını yayımladı

URAP, Türkiye'deki toplam 166 devlet ve vakıf üniversitesinden, 2020-2021 Dünya Sıralamasında ilk 3000'e giren 116 üniversitemizi yayımladı. URAP geçtiğimiz ay da, 2020-2021 Türkiye Üniversiteleri raporu yayınlanmıştı. Tıklayınız.

Makale puanı, atıf puanı, bilimsel doküman puanı, doktora puanı ve öğretim üyesi/öğrenci puanına göre yapılan sıralamada Hacettepe Üniversitesi 500. sıralamasıyla en üst sırada yer aldı. Hacettepe'yi, 632. sırayla İstanbul Üniversitesi, 725. sırayla İTÜ, 751. sırayla ODTÜ, 824. sırayla Ankara Üniversitesi takip etti.

İşte, URAP 2020-2021 Dünya Sıralamasında ilk 3000'e giren üniversitelerimiz ve bu üniversitelerin son 10 yıllık performansları:
Memurlar.Net - Özel

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