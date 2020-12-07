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Bu belediye de 29 çalışan pozitif çıktı, 134 çalışan karantinaya alındı

Türkiye'de hızla yayılan Korona virüs (Kovid-19) salgını Bodrum'da da yayılmaya başladı. Bodrum Belediyesinde 134 Belediye personeli karantinaya alındı, 29 çalışan pozitif çıktı. Son günlerde her gün ortalama Belediye personeli 3 kişinin pozitif çıktığı belirtildi.
 07 Aralık 2020 15:40
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Bu belediye de 29 çalışan pozitif çıktı, 134 çalışan karantinaya alındı

Türkiye'de hızla yayılan Korona virüs (Kovid-19) salgını Bodrum'da da yayılmaya başladı. Bodrum Belediyesinde 134 Belediye personeli karantinaya alındı, 29 çalışan pozitif çıktı. Son günlerde her gün ortalama Belediye personeli 3 kişinin pozitif çıktığı belirtildi.

Korona virüs (Kovid-19) salgını Bodrum Belediyesini de vurdu. Yapılan uyarılar ve alınan tüm önlemlere rağmen virüs hızla yayılıyor. Şimdiye kadar Bodrum Belediyesi çalışanı 134 kişinin Korona virüs nedeniyle karantinaya alındığı öğrenildi. Bunların içerisinde 29 çalışanın virüse yakalandığı ve son günlerde her 24 saatte bir ortalama 3 çalışanın kovid-19 salgınına uğradığı öğrenildi. Son olarak Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Tutkun'un testlerinin pozitif çıktığı bu nedenle Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da kendini tedbir amaçlı test sonuçları gelene kadar izole ettiğini açıkladı.

Geçtiğimiz gün Bodrum Belediyesi Meclisinde konuşma yapan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras 134 çalışanının karantinada olduğunu ifade ederek "Tedbirler hükümet tarafından alınıyor bazı kısıtlamalar geldi. Bizler de yerel yönetim olarak, halkımızın sağlığı için bazı gerekli önlemleri almamız gerektiğini düşünüyoruz. Belediye içerisinde bazı önlem ve tedbirlerimizi aldık. Sokakta da arkadaşlarımız, zabıta ekiplerimiz hummalı bir çalışma içerisinde. En büyük tedbir kişisel olarak alınan tedbirdir. Kamu tedbirlerini alacaktır ama insanın kendi sağlığını koruması kendi elindedir. Biz Bodrum'da yaz sezon ve şu son döneme kadar 40 veya 50 vaka ile pandemiyi geçirmişken çok düşük bir ölüm oranı ile bu durumu atlatmışken Eylük ayının sonlarına gelindiğinde günlük 50 vakaya çıktı bu durum. Bu da tabi bilinen vakalar, kendini kötü hissedip test yaptıranlardan çıkan sonuç budur. Bodrum Belediyesinde şu anda 134 arkadaşımız karantina altında 29 arkadaşımıza ise pozitif tanısı konuldu. Bunların bazıları iyileşti geldi. Her gün 2 veya 3 arkadaşımızın pozitif olduğuna dair bilgiler alıyoruz. Belediyemizin bazı birimlerinde tedbir alıyoruz. 2 yakın çalışma arkadaşım pozitif çıkınca ben de izolasyona ayrılmıştım. Yaptırdığım 2 testte negatif çıktı ve çalışmaya başladık. Başkan yardımcısı bir arkadaşımız Ankara'da test yaptırmış ve o da pozitif çıktı" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
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