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İHA merkezinin yakınında yakalanan 2 Rus gazeteci serbest bırakıldı
İnsansız Hava Aracı Arge merkezinin bulunduğu bölgede görüntü çeken iki Rus gazeteci ve bir Türk şüpheli savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.
|07 Aralık 2020 15:55
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İnsansız Hava Aracı (İHA) Ar-Ge Merkezi'nin bulunduğu, fotoğraf/video çekiminin izne tabi olduğu bölgede, izinsiz görüntü çektikleri tespit edilerek gözaltına alınan 2'si Rusya uyruklu 3 kişi serbest bırakıldı.
İzinsiz görüntü çektikleri gerekçesiyle 3 Aralık'ta gözaltına alınan Rusya uyruklu I.M. ve A.P. ile Türk vatandaşı A.Ç.K, İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından soruşturma başlatan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
Soruşturma savcılığı, evrakların incelenmesi ve işlemlerin ardından şüphelilerin serbest bırakılmasına karar verdi.
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