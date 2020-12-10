Danıştay İDDK'dan vergi müfettişlerinin iller arası atamaları hakkında önemli karar!
|10 Aralık 2020 10:04
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Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, vergi müfettişlerinin grup başkanlıkları arasında yer değiştirme işlemlerinin müşterek kararnameyle yapılmaması, bunun yerine görevlendirme yoluyla yapılması sebebiyle açılan davalarda farklı kararlar verilmesi sebebiyle Bölge İdare Mahkemelerinin kararlarını inceleyerek önemli bir karar verdi.
Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu verdiği kararda özetle; vergi müfettişi kadrolarının merkez teşkilatında bulunmaları nedeniyle atamalarının merkez teşkilatına müşterek kararla yapıldığı, taşra teşkilatında vergi müfettişi kadrosu bulunmadığından, grup başkanlıkları arasında gerçekleştirilen yer değişikliği işlemlerinin "görevlendirme" şeklinde tesis edildiği, İdari Dava Dairelerinin istikrar kazanmış içtihatlarına göre, taşra birimleri arasındaki yer değişikliği işlemlerinin müşterek kararname ile tesis edilmemesi ve görevlendirme suretiyle yapılmasında hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetmiştir.
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