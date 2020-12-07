Selahattin Demirtaş'tan Bülent Arınç'a övgü!
|07 Aralık 2020 16:12
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Demirtaş, "Bülent Arınç'ın açıklamalarının nedenini bilmem mümkün değil. Ancak geç kalmış olsa da ahlaki, vicdani ve adaletli bir yaklaşım olduğunu da belirtmem gerekir" diye konuştu.
İttifak mesajı
Tutulduğu Edirne Cezaevi'nden Deutsche Welle Türkçe'nin sorularını yanıtlayan Demirtaş, "ittifak" mesajları da vererek, "Ben, muhalefetin bir araya gelerek güçlü bir alternatif oluşturacağına ve umudu somut hale getireceğine inanıyorum. Durum ne kadar kötü olursa olsun demokrasiye inananlar el ele verip bu kriz halinden çıkmayı başaracaktır "dedi.
Arınç ne demişti?
Bülent Arınç, geçen haftalarda katıldığı Habertürk canlı yayınında "Demirtaş ve Kaval siyasi tutuklu mu?" sorusuna "Hayır. Bugün ifade özgürlüğü sakattır. Ben ifade özgürlüğünün tamamen özgür olmasını istiyorum. Özellikle de gazeteciler için. Siyasetçinin her zaman korunmasından yanayım." demişti. "Demirtaş tahliye olacak mı?" sorusu üzerine ise "Tahliyesi olabilir. Yargıçlar, mahkemeler, savcılar özgürlükçü düşünsünler" cevabını vermişti.
Erdoğan'dan "rencide oldum" tepkisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bülent Arınç'ın Selahattin Demirtaş ile ilgili açıklamalarına tepki göstermiş ve partisinin grup toplantısında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Filancalar hala hapisteymiş. Bunları ödüllendirecek halimiz yok. Bir taraftan adalet derken ölen, dağa kaçırılan yavruların anneleri, Diyarbakır'daki HDP binasının önünde yaz kış demeden oturan annelerin hakkını kim iade edecek. Bu teröristlerden birisinin yazdığı kitabı okunma tavsiye edilmesi beni rencide etti. Kitabını herkesin okusun dediği kişi elinde binlerce Kürt kardeşimin, polisimin, askerimin kanı olan siyasetçi maskesi takan savucunusudur. Bu ülkede Kürt sorunu yoktur."
Arınç istifa etmişti
Eleştiri oklarının hedefindeki Bülent Arınç, Erdoğan'ın sert tepkisi sonrası Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliği görevinden istifa etmişti. Arınç, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklama ile Erdoğan'la görüşüp istifa ettiğini duyurdu.
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