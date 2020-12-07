İstiklal Caddesi'nde yoğunluk: Girişler bir süre kapatıldı
İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle bir süre kapatıldı.
|07 Aralık 2020 16:23
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İstiklal Caddesi yoğunluk nedeniyle bir süre kapatıldı.
Koronavirüs önlemleri kapsamında Beyoğlu İlçe Hıfzısıhha kurulunun aldığı karar doğrultusunda İstiklal Caddesi'nde aynı anda en fazla 7 bin kişinin olabileceği, bu rakamın üzerine çıkıldığında ise, caddeye giriş çıkışların kapatılacağı açıklanmıştı. Kısıtlamanın ardından bugün öğleden sonra caddede yoğunluk gözlendi. İstiklal Caddesi bir süre giriş çıkışlara kapatıldı. Ayrıca yoğunluk nedeniyle ekipler hoparlörle uyarı yaptı. Yoğunluğun azalmasının ardından cadde tekrar açıldı.
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