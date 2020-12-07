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Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajlara cevap vermeyin

Sağlık Bakanlığı, Twitter hesabından "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." mesajını paylaştı.
 07 Aralık 2020 17:06
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Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajlara cevap vermeyin

Tüm dünya gibi Türkiye de yeni tip koronavirüs (COVİD-19) salgını ile uğraşırken, salgın dolandırıcılara da ilham kaynağı oldu. Vatandaşın cep telefonuna "http://wwww.Aşı Randevu Oluşturma" şeklinde mesaj atan dolandırıcılar onay verenleri tuzağa düşürüp hesaplarına ulaşıyor.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA GELDİ: CEVAP VERMEYİN

Konuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'ndan da açıklama geldi.

Twitter'dan açıklama yapan Sağlık Bakanlığı, "COVID-19 aşı uygulaması konusunda tanımadığınız numaralardan gelen çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Sizi arayıp "Sağlık Bakanlığından arıyoruz, aşılama konusunda önceliklisiniz, kaydınızı oluşturalım." diyerek kişisel bilgilerinizi isteyenlere adınızı ve adresinizi vermeyin. Veya telefonunuza gelebilecek "Aşı Randevu Oluşturma" konusu mesajlara cevap vermeyin.

COVID-19 aşı uygulaması konusunda gelebilecek çağrı ve mesajlara itibar etmeyiniz. Bu kişilerin amaçlarının dolandırıcılık olduğunu unutmayınız.

COVID-19 aşı uygulaması ile ilgili güncel ve güvenilir bilgiye T.C. Sağlık Bakanlığı internet siteleri ile sosyal medya hesaplarını takip ederek veya size en yakın sağlık kuruluşuna danışarak ulaşabilirsiniz."
Memurlar.Net
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