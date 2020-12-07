Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
|07 Aralık 2020 17:10
|+Aa- Yazdır
Malatya'nın Doğanyol ilçesinde, askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı.
Alınan bilgiye göre, ilçeden Malatya Adliyesine giden Doğanyol İlçe Jandarma Komutanlığına ait askeri araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle devrildi.
Kazada yaralanan 5 asker, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezine kaldırıldı.
Askerlerinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Eski Menemen Belediye Başkanının tutukluluğuna itiraz reddedildi
07 Aralık 2020 17:37
|İHA merkezinin yakınında yakalanan 2 Rus gazeteci serbest bırakıldı
07 Aralık 2020 15:55
|3 gündür aranıyordu, babası cesedini su kuyusunda buldu
07 Aralık 2020 15:01
|Önce bıçakladı sonra Whatsapp'ta durum yaptı
07 Aralık 2020 14:09
|25 yaşındaki kadın evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu
07 Aralık 2020 14:05
|Kısıtlamada maç yapan 27 kişi polisten böyle kaçmaya çalıştı!
07 Aralık 2020 13:53
|Taha Akyol ve oğlunu dolandıran sanıklar bütün parayı iade etti
07 Aralık 2020 12:36
|Göçmenlerin Yunan askerlerince ölüme terk edildiği anlar görüntülendi
07 Aralık 2020 11:55
|Ataşehir'de PTT şubesinde soygun girişimi, şüpheli şahıs gözaltına
07 Aralık 2020 11:34
|Maden ocağında göçük: 2 işçi hayatını kaybetti
07 Aralık 2020 10:47