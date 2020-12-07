Kamudaki diş hekimleri dernek kurdu

Kamuda çalışan 12 bin diş hekiminin sorunlarını ve taleplerini kamuoyu gündemine getirmeyi hedefleyen "Kamu Diş Hekimleri Derneği" kuruldu. Dernek, kamuda çalışan diş hekimlerinin karşı karşıya olduğu sorunları ve çözüm önerilerini 33 maddede sıraladı.

Kamu Diş Hekimleri Derneği, ilk açıklamasında, Türkiye'de diş tedavileri konusunda atılması gereken öncelikli adımlara dikkat çekti. Dernek, ilk etapta "Aile Diş Hekimliği Sistemi"nin kurulması gerektiğine dikkat çekti. Kamu Diş Hekimleri Derneği, sistemin, koruyucu diş hekimliğinin hayata geçmesini sağlayacağını vurguladı. Bu adımın, devlet açısından maliyetlerin düşürülmesini sağlarken diş hekimleriyle hastaların ilişkisinin gelişmesini sağlayacağına dikkat çekti.

Dernek açıklamasında, diş hekimlerinin, pandemi koşullarından en fazla etkilenen sağlık çalışanları arasında yer aldığına dikkat çekildi. Kamuda çalışan diş hekimleri, bu nedenle, hasta mahremiyeti, anksiyete, bulaş riski gibi mücbir sebeplerden dolayı tek ünitelik, tam izole ve hekime sabit odalar tanzim edilmesi talebini dile getirdi.

Kamu Diş Hekimleri Derneği, diş hekimleri açısından performans sisteminin acil bir şekilde kaldırılmasını ya da güncel şartlara uygun olarak revize edilmesini istedi. Derneğin, kamu diş hekimleri için öncelikli bir başka talebi de ücretler ve özlük hakları maaşlar konusunda oldu. Kamu Diş Hekimleri Derneği, diş hekimlerinin alacakları maaşların sabit olması gerektiğini belirtti.

30 Ekim'de kuruluş hazırlıklarını tamamlayan Kamu Diş Hekimleri Derneği yönetim kurulunda, kamudan emekli diş hekimi Temel Umur Yıldız, başkan olarak yer aldı. Derneğin başkan yardımcılığı görevini ise Dt. Hakan Kasımay yürütecek. Nurgül Kayım sayman, Necat Dilaver sekreter, Ayda As, Tolga Uzdil ve Hasan Işık ise üye olarak yönetimde bulunuyor.