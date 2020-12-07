Eski Menemen Belediye Başkanının tutukluluğuna itiraz reddedildi
|07 Aralık 2020 17:37
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İzmir Menemen Belediyesine yönelik düzenlenen "zimmet ve irtikap" operasyonunda tutuklanan eski belediye başkanı Serdar Aksoy ve 10 kişinin tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi.
Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve sevk edildikleri hakimlikçe tutuklanan 11 kişinin avukatları, karara itiraz etti.
Başvuruyu ele alan Karşıyaka Sulh Ceza Mahkemesi, itirazı reddederek tutukluluk hallerinin devamına karar verdi.
- Olay
Menemen Belediyesinde "zimmet ve irtikap" suçlarına yönelik soruşturma kapsamında 20 Kasım'da İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Mali Şube Müdürlüğü ekiplerince operasyon düzenlenmiş, gözaltına alınarak hakimliğe sevk edilen Belediye Başkanı Serdar Aksoy ile 10 kişi tutuklanmış, 7 kişi hakkında adli kontrol kararı verilmişti.
Aksoy, İçişleri Bakanlığınca geçici tedbir kararı olarak görevden uzaklaştırılmıştı.
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