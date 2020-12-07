Vakaların yüzde 125 arttığı ilde vatandaştan itiraf: Umursamadık
|07 Aralık 2020 17:42
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın son haftada Hatay'da koronavirüs vaka artışının yüzde 125, yoğun bakım doluluk oranının ise yüzde 86'ya yükseldiğini açıklamasının ardından kentin 15 ilçesinde alınan tedbirlerle beraber merkez ilçe Antakya'da da bazı mahallelerdeki cadde ve sokaklar karantinaya alındı. Yoğunluk yaşanan bazı cadde ve sokaklarda, sabit noktalarda görev yapan polis ekipleri, vatandaşlara HES kodu sorgulaması yaptı.
VATANDAŞLAR KURALLARA UYMAYANLARA TEPKİLİ
Vatandaşın koronavirüsü umursamadığını söyleyen Cemil Öğretmen, herkesin birbiriyle iç içe olduğunu belirterek, "Virüs yokmuş gibi davranıyorlar. Bizi 2 ya da 3 hafta eve kapatmaları lazım, zaten bilim kurulunun da söylediği bu" dedi.
Kentteki vakaların tedbirsizlikten dolayı arttığını dile getiren Muhammed Alkaya ise, tokalaşmanın devam ettiğini söyledi. Temizliğe dikkat edilmediğini ve sosyal mesafe kuralına uyulmadığını aktaran vatandaşlar Süleyman Gül, Ahmet Davut ve Fatih Saldıray ise, kurallara uyulmadığından kaynaklı artışların yaşandığını dile getirdi.
'VİRÜSÜ ÇOK UMURSAMADIK'
Esnaf Ahmet Sevinç ise, vaka artışında herkesin kendisi suçunu bildiğini ifade ederek, "Virüs ilk çıktığında çok umursamadık vatandaş olarak. Gerekli kural ve tedbirlere uymadık. Şimdi de bu hastalığın artması kaçınılmaz oldu" dedi.
Vaka artışlarının, şehirlerarası yolculuk kısıtlamalarının kaldırılmasından kaynaklandığını söyleyen Gökhan Aslan, vatandaşın maske, mesafe ve hijyen kurallarına da dikkat etmediğini dile getirdi.
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