Üniversite, küsuratla tüm adayları başarısız sayarak mağdur etti!

Bayburt Üniversitesi tarafından 10 Kasım 2020 tarihli Resmi Gazete'de farklı akademik birimlerin ihtiyacını karşılamak amacıyla Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi ilanı yayımlanmıştır.

Söz konusu ilanda yer alan Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü Çocuk Gelişimi Programı Öğretim Görevlisi kadrosuna yapılan müracaatlar sonucunda ön değerlendirme 27 Kasım 2020 tarihinde, yazılı sınav sonuçları ise 04 Aralık 2020 tarihinde duyurulmuştur.

"Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav İle Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik"in 12 nci maddesinde yer alan "Sınav jürisinin değerlendirmesinde; bu Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin dördüncü fıkrası kapsamındaki öğretim görevlisi kadrolarında, meslek yüksekokullarında bu kadrolarda istihdam edilecekler de dahil olmak üzere ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %10'unu, yabancı dil puanının %30'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; bu Yönetmelik kapsamındaki diğer kadrolarda ALES puanının %30'unu, lisans mezuniyet notunun %30'unu, yabancı dil puanının %10'unu ve giriş sınavı notunun %30'unu; meslek yüksekokullarında ise ALES notunun %35'ini, lisans mezuniyet notunun %30'unu ve giriş sınavı notunun %35'ini hesaplayarak ilan edilen kadro sayısı kadar adayı başarı sırasına göre belirler. Değerlendirme puanı 65 puanın altında olanlar sınavlarda başarısız sayılır ." hükme göre yazılı sınava giren adayların değerlendirme puanları küsuratla 65 puan altında kaldığı için tamamı başarısız sayılmıştır.

Sınava giren adaylar, sınavdan bu kadar düşük not almalarının mümkün olmadığını, üniversitenin hiçbir adayı almamak için tüm adayları başarısız saydığını, pandemi sürecinde ulaşımda oldukça zorluk yaşayarak gittikleri bu sınavdan mağdur olduklarını iddia etmektedirler.

Bu kapsamda, Bayburt Üniversitesi tarafından adayların yazılı sınav kağıtlarının yeniden gözden geçirilerek küsuratla başarısız olarak ilan edilen adayların mağduriyetlerinin giderilmesi için konuyu takdirlerine sunuyoruz.