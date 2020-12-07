1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden 2020 Yılı için yeniden İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı, daha önce 17 Haziran 2020 tarihindeki kurada 2.180 kadro yer alırken, bu kurada 438 kadro yer aldı.
 07 Aralık 2020 18:02
+Aa- Yazdır
Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden 2020 Yılı için yeniden İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı, daha önce 17 Haziran 2020 tarihindeki kurada 2.180 kadro yer alırken, bu kurada 438 kadro yer aldı.

Yayımlanan takvime göre başvurular PBS üzerinden 7 ila 10 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Kura ise 21 Aralık 2020 tarihinde çekilecek. Atamaya esas evrakların ise 28 Aralık 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekecektir.

Duyuru İçin tıklayınız.

Açılan kadroları görmek için tıklayınız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
THY aralık ayı uçuş planını duyurdu
07 Aralık 2020 17:58		 TCDD: Çin'e giden ihracat treni Sivas'a hareket etti
07 Aralık 2020 17:12
Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajlara cevap vermeyin
07 Aralık 2020 17:06		 'Yoğun bakımda daha fazla artışa tahammülümüz yok'
07 Aralık 2020 17:00
Virüsün zirve yaptığı ilde ek yoğun bakım servisi açıldı
07 Aralık 2020 16:31		 MSB'den askerlik sevk işlemleri açıklaması
07 Aralık 2020 15:44
Vakaların arttığı ilde yeni uygulama
07 Aralık 2020 15:35		 Bu hastane korona hastalarını taburcu olduktan sonra da izleyecek
07 Aralık 2020 15:19
İçişlerinden yeni karar: Lokantaların çalışma saatleri genişletildi
07 Aralık 2020 15:07		 Üç ilden yeni karantina haberleri geldi
07 Aralık 2020 14:26
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
18:36 - Belediyede korona şoku: Günde ortalama 3 personel pozitif18:31 - Öğrencisi olduğu lisede öğretmen olarak çalıştı, şimdi de müdürü oldu18:21 - Borsa günü düşüşle tamamladı18:19 - Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Her şey sizin sayenizde18:11 - Hazine kasımda fazla verdi18:10 - ABD ile Çin arasında gerilim çıktı. Altın hızla yükseliyor
18:08 - FETÖ davasında yargılanan 4 sanıktan birine hapis18:02 - Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı17:58 - THY aralık ayı uçuş planını duyurdu17:50 - 10 renkli yeni korona dünya haritası! İşte Türkiye'nin rengi17:42 - Vakaların yüzde 125 arttığı ilde vatandaştan itiraf: Umursamadık17:37 - Eski Menemen Belediye Başkanının tutukluluğuna itiraz reddedildi
17:33 - PKK'nın kadın yapılanmasına gözaltı: 19 gözaltı17:20 - Dolar günü yükselişle kapattı17:15 - Kamudaki diş hekimleri dernek kurdu17:12 - TCDD: Çin'e giden ihracat treni Sivas'a hareket etti17:10 - Askeri aracın devrilmesi sonucu 5 asker yaralandı
17:06 - Sağlık Bakanlığı uyardı: Bu mesajlara cevap vermeyin
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
Prof. Dr. İlhan: Seyahat yasağı uygulanabilir!
Antalya Büyükşehir Belediyesi de ilk 100'deki adayları eledi
İçişlerinden yeni karar: Lokantaların çalışma saatleri genişletildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
meb1günükaldır 5
toki'den 104 bin liraya ev satışı 4
diplomalı işsizler 5
siyasilerin sevdiği şeyler 3
ısrar etmek 2
zagor 2
yazısız kurallar 1
aşıda rıza aranmayacak 1
20.06.2021 Erken Seçim 2
milli piyango son talihlisinin parasını alması 2
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam