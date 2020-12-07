Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı
Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden 2020 Yılı için yeniden İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı, daha önce 17 Haziran 2020 tarihindeki kurada 2.180 kadro yer alırken, bu kurada 438 kadro yer aldı.
|07 Aralık 2020 18:02
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Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü sitesinden 2020 Yılı için yeniden İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurasını yayımladı, daha önce 17 Haziran 2020 tarihindeki kurada 2.180 kadro yer alırken, bu kurada 438 kadro yer aldı.
Yayımlanan takvime göre başvurular PBS üzerinden 7 ila 10 Aralık 2020 tarihleri arasında alınacak. Kura ise 21 Aralık 2020 tarihinde çekilecek. Atamaya esas evrakların ise 28 Aralık 2020 tarihine kadar teslim edilmesi gerekecektir.
Duyuru İçin tıklayınız.
Açılan kadroları görmek için tıklayınız.
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