Bakan Selçuk'tan öğretmenlere: Her şey sizin sayenizde
|07 Aralık 2020 18:19
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Eğitim Buluşmaları" kapsamında, Malatya'da görev yapan bazı öğretmenlerle internet canlı yayınında bir araya geldi.
Bakan Selçuk, buluşmaya ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu.
Malatya'daki meslektaşlarıyla buluştuğunu, hepsinin olağanüstü çabalarla ustalıklarını konuşturduğunu belirten Selçuk, "Evdeki çarşaflarla çadır kuran ve masal anlatanlara, kısıtlı imkanlarıyla okulunu dönüştürenlere, tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum. Her şey sizin sayenizde." ifadelerini kullandı.
Bugün Malatya'daki meslektaşlarımızla buluştuk.Ziya Selçuk (@ziyaselcuk) December 7, 2020
Hepsi olağanüstü çabalarla ustalıklarını konuşturuyor. Evdeki çarşaflarla çadır kuran ve masal anlatanlara, kısıtlı imkanlarıyla okulunu dönüştürenlere, tüm öğretmenlerime teşekkürlerimi sunuyorum.
Her şey sizin sayenizde. pic.twitter.com/Hz5SH7H17d
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