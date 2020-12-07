E-duruşma 260 mahkemede başladı

Adalet Bakanlığı, 173 mahkemede daha e-duruşma sistemini uygulamaya başladı. Böylece 15 Eylül'de başlayan e-duruşma, toplamda 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabilir hale geldi.

Yargı Reformu Strateji Belgesi'ndeki dijital dönüşüm hedefleri arasında yer alan e-duruşma, pilot uygulama olarak yeni adli yılla birlikte ilk defa Ankara Batı Adliyesinde başlatılmıştı. Adalet Bakanlığı tarafından aşama aşama yaygınlaştırılan e-duruşma, teknik altyapısı hazır hale getirilen 173 mahkemede daha uygulanabilir hale geldi. Kurulumu tamamlanan 173 mahkemeyle birlikte e-duruşma bugün itibarıyla 30 ildeki 260 mahkemede uygulanabiliyor. Böylece 91 tüketici mahkemesinde, 116 icra hukuk mahkemesinde, 29 kadastro mahkemesinde, 5 asliye hukuk mahkemesinde, 4 sulh hukuk mahkemesinde, 8 aile mahkemesinde, 6 iş mahkemesinde ve 1 asliye ticaret mahkemesinde e-duruşma uygulanmaya başlandı. E-duruşmanın başladığı iller şunlar:

"İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Aydın, Adana, Antalya, Balıkesir, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Trabzon, Van, Tekirdağ."

E-duruşma nasıl yapılıyor?

Zaman ve emek tasarrufu sağlayan uygulamada ilk olarak avukatlar, UYAP Avukat Portal'dan duruşma sorgula menüsü aracılığı ile gerekçesini de yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin UYAP üzerinden talebi kabul etmesinin ardından avukatların elektronik imza yöntemiyle kimlik doğrulaması yapılıyor. Avukatların bilgileri ve fotoğrafı mahkeme hakimince UYAP sistemi üzerinden teyit edilmesinin ardından mahkemenin sistemi aktif hale getirmesi ile birlikte e-duruşma başlıyor.

Sisteme her yerden bağlanmak mümkün

Sistem, hakim, savcı ve avukat ile personel için zaman ve emek tasarrufu sağlıyor. Yargı hizmetlerinde kullanılan SEGBİS sistemi, kurulum amacına uygun olarak sadece cihazın bulunduğu adliye ve ceza infaz kurumlarında kullanılabiliyor. E-duruşma sisteminde ise mahkemelere bilgisayar, tablet, cep telefonu gibi akıllı cihazlardan bağlanabiliyor.