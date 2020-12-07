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AB: Türkiye ile ilişkilere liderler karar verecek

AB Yüksek Temsilcisi Josep Borrell: "(Türkiye ile ilişkiler) AB Dışişleri Bakanlarının değerlendirmesi olumlu değil. Bakanlar çok önemli AB Zirvesi öncesinde liderleri bilgilendirecek"
 07 Aralık 2020 18:55
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AB: Türkiye ile ilişkilere liderler karar verecek

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, Türkiye ile ilişkiler konusuna AB Liderler Zirvesinde karar verileceğini, dışişleri bakanların zirve öncesinde bugünkü değerlendirmelerle ilgili liderlerine bilgi vereceğini söyledi.

Borrell, Brüksel'deki AB Dışişleri Bakanları Toplantısından sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, 10-11 Aralık'taki AB Liderler Zirvesi öncesinde Doğu Akdeniz'deki durum ve Türkiye-AB ilişkilerinin de ele alındığını söyledi.

Türkiye ile ilişkiler değerlendirmesinde AB dışişleri bakanlarının "Türkiye'nin tutumunda temel bir değişim olmadığı, durumun daha da kötüleştiği" görüşünde olduğunu aktaran Borrell, bölgede Türkiye'nin arama çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Borrell, "Bakanların değerlendirmesi olumlu değil. Bakanlar çok önemli AB Konseyi öncesinde liderleri bilgilendirecek." dedi.

Bakanların mevcut durumu değerlendirdiğini ifade eden Borrell, sadece Yunanistan ve Rum yönetiminin değil bütün üyelerin Türkiye ile durumun dikkatlice değerlendirilmesi gerektiği görüşünde olduğunu söyledi.

"Maalesef Türkiye ile ilişkilerde ilerleme veya gelişme göremedik." diyen Borrell, konuyla ilgili AB liderlerinin karar vereceğini vurguladı.

Borrell, "Diplomasi farklılıkları diyalog yoluyla barışçıl şekilde çözmek için icat edilmiştir. Biz de bunu yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Toplantıda ayrıca Venezuela'yı ele aldıklarını belirten Borrell, ülkede yapılan yasama meclisi seçiminin özgür ve adil olmadığını, Venezuela halkının iradesini yansıtmadığını, uluslararası standartları karşılamadığını öne sürdü. Borrell, Venezuela yönetimine muhalefete yönelik baskı uygulamaması çağrısında bulundu.

Gürcistan'daki seçim sonrası durumu da ele aldıklarını aktaran Borrell, Belarus'a olası üçüncü yaptırım paketi, Etiyopya'daki çatışma, Hong Kong'daki güvenlik yasası, ABD ile ilişkiler ve AB'nin stratejik özerkliği konularının da toplantıda görüşüldüğünü bildirdi.

AB'nin bugün insan hakları ihlali yapanlara yaptırım uygulama imkanı tanıyan "küresel insan hakları yaptırım rejimini" kabul ettiğini hatırlatan Borrell, Çin'in Hong Kong'la ilgili tutumu nedeniyle bu kapsama girip girmeyeceği sorusunu yanıtlarken, hiçbir ülkenin şu ana kadar bir yaptırım teklifinde bulunmadığını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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