Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret önerisini açıkladı
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, 'Asgari ücret 3 bin 100 TL olsun ve vergiden muaf olsun' dedi.
|07 Aralık 2020 18:58
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, TBMM Genel Kurulu'nda 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin görüşmelerinde konuştu.
Kılıçdaroğlu, buradaki konuşmasında, asgari ücret 3 bin 100 TL olsun ve vergiden muaf olsun'' ifadelerini kullandı.
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