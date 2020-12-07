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Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.
 07 Aralık 2020 19:35
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Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı

Sağlık Bakanlığı 7 Aralık 2020 tarihli koronavirüs verilerini açıkladı.

Türkiye'de son 24 saatte 196 bin 902 Kovid-19 testi yapıldı, 32 bin 137 kişinin testi pozitif çıktı, 203 kişi hayatını kaybetti.

Ağır hasta sayısı 5 bin 836 oldu, son 24 saatte 5 bin 17 kişinin Kovid-19 tedavisinin tamamlanmasıyla iyileşenlerin sayısı 436 bin 270'e yükseldi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yaptığı açıklamada; ' Bugün tespit edilen 6.420 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki artış hızı azalıyor. Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı. Yakında daha çok hissedeceğimizi ümit ediyoruz. Hepimizin görevi kendi kısıtlamalarımızı uygulayarak kalabalıklardan uzak durmak.' ifadelerini kullandı.

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