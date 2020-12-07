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Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama

Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye borçlarına ilişkin, "Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var." dedi.
 07 Aralık 2020 19:26
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Kırklareli Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, belediye borçlarına ilişkin, "Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var." dedi.

Kesimoğlu, belediye binasında düzenlenen aralık ayı meclis toplantısında, göreve gelmeden önce haziran ve aralık ayları arasında çeşmelerden manganlı su aktığını söyledi.

Göreve geldikten sonra hijyenik koşulları sağlanmış son derece sağlıklı suların akmaya başladığını ifade eden Kesimoğlu, kısıtlı bütçelerle yaklaşık 2,5 milyon liralık yatırım yaparak bunu sağladıklarını ifade etti.

Belediye borçlarının eleştirildiğini vurgulayan Kesimoğlu, şöyle devam etti:

"Kabul ediyorum, bu borçlar benim belediye başkanlığım dönemimde yapılan borçlar ama saydığım ve sayamadığım birçok hizmet var. Hakkaniyeti tespit etmek lazım. Üzüldüğüm bir nokta bütün bu yapılanların yani 109 milyon liralık eleştiriye konu olan borcun 5 yıllık bir kısmı Cumhuriyet Halk Partili olduğum dönemde gerçekleşti. Bunu da anlamakta güçlük çekiyorum. Borçlarımız var, inkar etmiyoruz. Bu borçlarımızın önemli bir kısmı kamuya ait borçlar. Özel şirketlere, şahıslara elbette var ama kamuya olan borçlarımız prim ve vergi borçlarımız."

"Kimsenin kaygısı olmasın bunların hepsini ödeyeceğiz" diyen Kesimoğlu, şunları kaydetti:

"Eleştirmek adına söylemiyorum, o günün koşullarına göre öyle olmuş olabilir, şimdiki devlet hastanesi yeri 63 bin metrekare, sıfır bedelle tahsis edilmiş Sağlık Bakanlığına. Bugün nereden baksanız en az 100 milyon liradır. Vermeden almak Allah'a mahsus. Ben belediye başkanı olsaydım bunu vermezdim, en azından bunun karşılığında bir şey alırdım. Şimdi acaba ilişkilerle bunun belirli karşılığında da kamuya ait olan prim ve vergi borçlarımıza karşılık bir şey yapabilirmiyiz gayreti içerisindeyim. Bu konuyla ilgili yapılandırma çıktı. Biz de bu fırsattan yararlanacağız. Bizim borçalarımızın yapılandırılması ile çıkan yasa bizim lehimize olumlu sonuçlar getirecek yasa. Çünkü bizim de piyasadan alacaklarımız var. Kurumlardan, vatandaşlardan alacaklarımız var. Dolayısıyla bu yasaya başvuran kişi sayısı borç miktarı çerçevesinde belediye gelirlerimizin artması konusunda olumlu katkıları olacaktır."

Belediye Başkanı Kesimoğlu'nun konuşması sırasında Belediye Başkan Yardımcısı Arda Kolcular'ın, eşinin Kovid-19 testinin pozitif çıkması üzerine toplantıdan ayrıldığı görüldü.
Anadolu Ajansı
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