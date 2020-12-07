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Köpeklerin saldırısına uğrayan öğretmen ağır yaralandı

Muğla'nın Yatağan İlçesinde çöp dökmek için kapısının önüne çıkan emekli öğretmen Mahide Uslu (68) iddiaya göre iki kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Uslu'nun geçirdiği 6 saatlik ameliyatın ardından tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
 07 Aralık 2020 19:30
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Köpeklerin saldırısına uğrayan öğretmen ağır yaralandı

Muğla'nın Yatağan İlçesinde çöp dökmek için kapısının önüne çıkan emekli öğretmen Mahide Uslu (68) iddiaya göre iki kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Uslu'nun geçirdiği 6 saatlik ameliyatın ardından tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olay, Yatağan İlçesi Yeni Mahalle 199. sokak üzerinde meydana geldi. Çöp dökmek için kapısının önüne çıkan emekli öğretmen Mahide Uslu komşusu C.A'ya ait olduğu iddia edilen iki kangal köpeğinin saldırısına uğradı. Saldırıyı gören komşular köpekleri uzaklaştırarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Saldırıda Uslu'nun vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığı, başının arka kısmında ise büyük bir doku kaybı yaşadığı öğrenildi. İlk olarak Yatağan Devlet Hastanesi Acil Servisine götürülen emekli öğretmen Mahide Uslu, ardından Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uslu, sevk edildiği Pamukkale Üniversitesi Hastanesinde 6 saatlik ameliyata alındı. Emekli öğretmenin tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
İhlas Haber Ajansı
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