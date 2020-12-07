1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Koronavirüsü yenen başhekim'den 'kurallara uyun' çağrısı

Çorum'da Kovid-19 salgınıyla mücadele ederken kendisi de hastalığa yakalanan Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Mesut Sezikli, herkesi maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymaya çağırdı.
 07 Aralık 2020 19:54
+Aa- Yazdır
Koronavirüsü yenen başhekim'den 'kurallara uyun' çağrısı

Kentte yaklaşık 1,5 yıldır görev yapan evli ve 3 çocuk babası Sezikli'ye, hastalık belirtileri göstermesi üzerine yaptırdığı testin ardından Kovid-19 teşhisi konuldu.

Bir haftalık tedavinin ardından sağlığına kavuşan ve yeniden görevine dönen Sezikli, hastalara şifa dağıtmak için mücadele veriyor.

Tedavi sürecinde yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Sezikli, hastalığın baş ağrısı, burun tıkanıklığı gibi gribal enfeksiyon belirtileriyle ortaya çıktığını söyledi.

Şikayetlerinin uzaması üzerine test yaptırınca hastalığa yakalandığını öğrendiğini belirten Sezikli, bir gece hastanede tedavi gördüğünü, sonra şikayetlerinin ağır olmaması üzerine tedaviye evde devam ettiklerini anlattı.

Bir haftalık tedavi sürecinin ardından testin negatife dönmesiyle görevine döndüğünü dile getiren Sezikli, "Zor bir süreçti. Hem görevimizden ayrı kalmanın hem de hastalığın verdiği sıkıntılar içinde kendimi dinleme fırsatım oldu. 'Acaba nerede hata yaptık da bu hastalığa kapıldık, bu nedenle hizmetten de geri kaldık' şeklinde düşüncelere girdim." dedi.

"Maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor"

Sağlık çalışanları olarak çok ağır bir yükün altında bulunduklarını vurgulayan Sezikli, şöyle devam etti:

"Bir sağlık çalışanı olarak, diğer hekimlerimize artı bir hasta olarak yük olmamın üzüntüsüne kapıldım. Karantina süreci dolayısıyla hizmetten geri kalıyor olmak da benim için ayrı bir üzüntü sebebi. Hemşiremiz, hekimimiz, yardımcı sağlık personelimizle 9 aydır çok ağır bir yükü taşımaya çalışıyoruz. Devletimizin geniş olanaklarıyla bunu da bir şekilde başarıyoruz ama herkesin bu konuda sorumluluğunun olduğunu düşünüyorum çünkü hastalık sadece kişiyi değil, sağlık sistemini, hastaneyi etkiliyor. Hastalığa yakalanmamak, hem kendimiz hem sağlık çalışanları için maske, mesafe ve hijyene çok dikkat etmemiz gerekiyor."

Sezikli, tedavi sürecinin hem hasta hem de sağlık çalışanı açısından ağır olduğuna işaret ederek, "Belki bir müddet daha Kovid-19 ile baş başa kalacağız. En az zararı görebilmemiz, sevdiklerimizi kaybetmememiz, sağlıklı şekilde hayata tutunabilmemiz için basit kuralları uygulamamız gerekiyor. Maske, mesafe ve hijyen konusunda çok dikkatli olmamız lazım çünkü virüs sadece ülkemizi değil, tüm dünyayı etkiliyor ve çok canlar alıyor. Bu süreci hep birlikte atlatmalıyız.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Koronavirüslü genç sokağa çıktı, polis çemberinde götürüldü
07 Aralık 2020 20:25		 AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı
07 Aralık 2020 20:00
Köpeklerin saldırısına uğrayan öğretmen ağır yaralandı
07 Aralık 2020 19:30		 Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı koronavirüse yakalandı
07 Aralık 2020 19:23
Koronaya karşı yararını anlattı; Turşuköy'de satışlar patladı
07 Aralık 2020 19:21		 10 renkli yeni korona dünya haritası! İşte Türkiye'nin rengi
07 Aralık 2020 17:50
Aynı aileden 3 kişi 1 ayda koronadan hayatını kaybetti
07 Aralık 2020 16:45		 Kırıkkale Valisi Yunus Sezer koronavirüsü yendi
07 Aralık 2020 16:20
Turizm eski Bakanı korona nedeniyle hayatını kaybetti
07 Aralık 2020 15:47		 Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı
07 Aralık 2020 13:58
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
20:33 - İkinci el otomobilde 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat20:27 - Başkan Böcek: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum20:25 - Koronavirüslü genç sokağa çıktı, polis çemberinde götürüldü20:20 - Bahçeli'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması20:11 - Fitch'ten 'Türk bankaları' açıklaması20:09 - Türk balına en çok ilgi gösteren ülke Almanya oldu
20:07 - 'Ne altın ne dolar, güvenli liman gayrimenkul'20:00 - AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı19:59 - AB Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayamayacak19:57 - Eski yarbay: Ben cemaatle görüştüğümü mertçe söyledim19:54 - Koronavirüsü yenen başhekim'den 'kurallara uyun' çağrısı19:35 - Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı
19:30 - Köpeklerin saldırısına uğrayan öğretmen ağır yaralandı19:26 - Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama19:23 - Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı koronavirüse yakalandı19:21 - Koronaya karşı yararını anlattı; Turşuköy'de satışlar patladı19:17 - Doğu Akdeniz Çalıştayı sonuç bildirgesi açıklandı
19:13 - Terör örgütünün planını Batman polisi bozdu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı
İçişlerinden yeni karar: Lokantaların çalışma saatleri genişletildi
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
ibo şov 2
beinsports'un 1 hafta tüm paketleri hediye etmesi 2
siyasilerin sevdiği şeyler 3
06.12.2020 serdar aziz'e verilen kırmızı kart 1
prof.Mehmet Ceyhan 2
Kendini anlatmaktan vazgeçmek 3
türk futbolunun himmetçilerden temizlenmesi gerektiği 2
Spor salonunda Cuma namazı kılmak 2
en güzel yeşil 1
ankara sanat tiyatrosu 1
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam