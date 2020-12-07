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Eski yarbay: Ben cemaatle görüştüğümü mertçe söyledim

Duruşmada 15 Temmuz'da eski başyaver Ali Yazıcı ile Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e gitmek için yola çıktığı belirtilen eski yarbay Emin Güven esasa ilişkin savunma yaptı.
 07 Aralık 2020 19:57
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Eski yarbay: Ben cemaatle görüştüğümü mertçe söyledim

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı'ndaki eylemlere ilişkin aralarında eski alay komutanları Muhsin Kutsi Barış ve Muhammet Tanju Poshor'un da bulunduğu 512 sanıklı davanın duruşması görüldü.

Ankara 19. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsünde görülen duruşmada 15 Temmuz'da eski başyaver Ali Yazıcı ile Ankara'dan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bulunduğu Marmaris'e gitmek için yola çıktığı belirtilen eski yarbay Emin Güven esasa ilişkin savunma yaptı.

Soruşturma aşamasındaki ve mahkemedeki ilk savunmasını tekrar ettiğini belirten Güven, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.

Sanık Güven, itirafçı olduğu için FETÖ ile darbeci eski başyaver Yazıcı'nın ve Nusret Senem'in kendisinin cezalandırılmasını istediğini savundu.

Olay tarihinden kısa süre önce Ankara'ya tayin edildiğini anlatan Güven, bu zaman zarfında hastanede tedavi gördüğünü, darbe planlamasında yer almasının mümkün olmadığını ileri sürdü.

'Olaydan sonra cemaate güvenmedim'

Soruşturma aşamasında "cemaat" olarak bildiği FETÖ ile bağını anlattığını, darbe girişimi sonrası devletine sığındığını dile getiren Güven, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben cemaatle görüştüğümü söyledim mertçe, bu olay olduktan sonra da lanet ettim bunlara. Cemaate gidip, 'Yeşil pasaportum var, beni kaçırın.' da demedim. Ben ne bileyim bunların darbe girişiminde bulunacağını. Olaydan sonra cemaate güvenmedim, devletime güvendim. Devletime, milletime karşı silah kullanmadım."

Genelkurmay çatı davasında yargılanan ve darbeci oldukları gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan eski albaylar Ali Yazıcı ve Fırat Alakuş'un eylemlerini deşifre ettiğini söyleyen Güven, suikastla bir ilişkisinin bulunmadığını öne sürdü.

Davanın görülmesine yarın devam edilecek.

Davanın 3 Temmuz'daki celsesinde açıklanan esasa ilişkin mütalaada Güven'in "anayasal düzeni ihlale teşebbüs" ve "cumhurbaşkanına suikast" suçlarından 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse mahkum edilmesi istenmişti.
Anadolu Ajansı
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