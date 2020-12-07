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AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı

Dünyanın 2020'de en sıcak kasım ayını yaşadığı bildirildi.
 07 Aralık 2020 20:00
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AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı

Avrupa Birliği Kopernik İklim Değişikliği Servisinin hava ve yüzey sıcaklıklarını analiz ettiği rapor, Kasım 2020'nin, 1981-2010 arasındaki ortalamadan 0,8 derece daha sıcak geçtiğini ortaya koydu.

Raporda Kasım 2020 sıcaklığının, 2019 kasımında ölçülenin 0,1 derece üzerinde olduğu, Avrupa'da eylül-kasım sıcaklıklarının, standart referans döneminin 1,9 derece üzerinde seyrettiği, ayrıca bundan önce en sıcak dönemin yaşandığı 2006'daki ortalama sıcaklığın 0,4 derece üstüne çıktığı vurgulandı.

Kopernik İklim Değişikliği Servisi yöneticilerinden Carlo Buontempo, "rekor sıcaklıkların, küresel iklim değişikliğinin uzun süreli ısınma eğilimiyle tutarlı" olduğunu söyledi.

Buontempo, "İklim risklerini yatıştırmayı önceleyen tüm karar vericiler, bu kayıtları tehlike çanları olarak görmeli ve 2015 Paris Anlaşması'nın uluslararası taahhütlerine nasıl en iyi şekilde uyulacağını her zamankinden daha ciddi biçimde düşünmelidir." ifadesini kullandı.

Kuzey Kutup Bölgesinde ve Sibirya'nın kuzeyinde sıcaklıkların, deniz buzu en düşük boyutuna yaklaşırken, kalıcı biçimde yüksek seyrettiğine de işaret eden Buontempo, "Bu eğilim endişe verici ve dünyanın geri kalanından daha hızlı ısındığından Kuzey Kutup Bölgesinin kapsamlı izlenmesinin önemini ortaya koyuyor." diye konuştu.
Anadolu Ajansı
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