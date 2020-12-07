Bahçeli'den 'Kemal Kılıçdaroğlu' açıklaması
|07 Aralık 2020 20:20
|+Aa- Yazdır
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bütçe konuşmasını, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." diye değerlendirdi.
Kılıçdaroğlu, 2021 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi ile 2019 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmelerde söz alarak Genel Kurula hitap etti.
Bahçeli, Genel Kurula verilen arada kuliste gazetecilerin konuşmayı nasıl değerlendirdiğini sorması üzerine, "Çok müjdeli bir konuşma oldu. Zillet ittifakının cumhurbaşkanı adayının Kemal Kılıçdaroğlu olduğu anlaşıldı." dedi.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
İLGİLİ HABERLER
|Başkan Böcek: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum
07 Aralık 2020 20:27
|AB Türkiye'ye sert yaptırımlar uygulayamayacak
07 Aralık 2020 19:59
|Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı
07 Aralık 2020 19:35
|Kesimoğlu'ndan belediye borçlarına ilişkin açıklama
07 Aralık 2020 19:26
|TBMM'de 2021 yılı bütçe görüşmeleri başladı
07 Aralık 2020 19:11
|Kemal Kılıçdaroğlu, asgari ücret önerisini açıkladı
07 Aralık 2020 18:58
|AB: Türkiye ile ilişkilere liderler karar verecek
07 Aralık 2020 18:55
|Selahattin Demirtaş'tan Bülent Arınç'a övgü!
07 Aralık 2020 16:12
|Mansur Yavaş, 1,5 milyonluk heykel eleştirilerine yanıt verdi
07 Aralık 2020 14:46
|Ankara meclisi karıştı. Ak Parti grubu toplantıyı terk etti
07 Aralık 2020 14:18