Koronavirüslü genç sokağa çıktı, polis çemberinde götürüldü
|07 Aralık 2020 20:25
|+Aa- Yazdır
Aksaray'da A.Ç., koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine dün akşam hastaneye gidip test yaptırdı. Sağlık görevlileri gence sonuç çıkana kadar evinde izole olmasını söyledi. Ancak A.Ç., bugün test sonucunu beklemeden gezmeye çıktı. Test sonucu pozitif çıktı.
Sağlık görevlileri de A.Ç.'yi telefonla arayıp bilgi verdi. A.Ç., dışarıda olduğunu söyleyince, durum polise bildirildi. A.Ç.'nin bulunduğu bölgeye giden polis, gencin çevresinde çember oluşturup, ambulans gelene kadar kimsenin yaklaşmasına izin vermedi.
Ambulansı bekleyen A.Ç., gazetecilerin "Neden sokağa çıktığınız?" sorusuna "Ben pozitif çıktığımı bilmiyordum. O yüzden çarşıya çıktım. Dün test vermiştim. Çarşıya geldiğimde beni doktor aradı ve testin pozitif çıktığımı söyledi. Ben de sağlık ekiplerinin gelmesini bekledim" dedi.
Ambulansla karantina sürecini geçireceği evine götürülen A.Ç.'ye, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarını ihlal ettiği gerekçesiyle 3 bin 150 TL ceza uygulandı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|AB'ye göre 2020'de en sıcak kasım ayı yaşandı
07 Aralık 2020 20:00
|Koronavirüsü yenen başhekim'den 'kurallara uyun' çağrısı
07 Aralık 2020 19:54
|Köpeklerin saldırısına uğrayan öğretmen ağır yaralandı
07 Aralık 2020 19:30
|Genel Sekreter Yardımcısı ve Daire Başkanı koronavirüse yakalandı
07 Aralık 2020 19:23
|Koronaya karşı yararını anlattı; Turşuköy'de satışlar patladı
07 Aralık 2020 19:21
|10 renkli yeni korona dünya haritası! İşte Türkiye'nin rengi
07 Aralık 2020 17:50
|Aynı aileden 3 kişi 1 ayda koronadan hayatını kaybetti
07 Aralık 2020 16:45
|Kırıkkale Valisi Yunus Sezer koronavirüsü yendi
07 Aralık 2020 16:20
|Turizm eski Bakanı korona nedeniyle hayatını kaybetti
07 Aralık 2020 15:47
|Kasım ayında 6.2 milyon yolcu hava yolunu kullandı
07 Aralık 2020 13:58