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İkinci el otomobilde 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat

Koronavirüs salgınından sonra yaşanan sıfır araç tedarik sorunu, vatandaşları ikinci el araç almaya yönlendirdi. Fazla seçeneğin olduğu piyasada vatandaşlar uyarılırken dikkat edilmesi gereken kurallar önem taşıyor.
 07 Aralık 2020 20:33
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İkinci el otomobilde 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat

Her ihtiyaca yönelik araç bulunabilen ikinci el pazarında, bu kadar fazla seçeneğin olması ve oluşabilecek tehlikeli durumlar karar verme sürecinde alıcıları oldukça zora sokuyor. Herhangi bir sorunla karşılaşmak istemeyen alıcılar ince eleyip sık dokurken zaman zaman hatalar da yapılabiliyor. Oto galerici Mustafa Üzer, araç alırken dikkat edilmesi gereken noktalara değindi.

4 ALTIN KURAL

Araç alırken öncelikli olarak dikkat edilmesi gereken 4 altın kuraldan bahseden Üzer, şunları kaydetti:

"Birinci kuralımız; 5064'e mesaj çekeceğiz aracın şase numarasını; 'Hasar S şasi numarası' yazacağız. Arabamızın hasar kaydını göreceğiz. İkinci kuralımız; telefonumuza HGS uygulamasını indireceğiz aracın geçmiş muayene sorgulamasını yapacağız. Üçüncü kural; araba ne olursa olsun alırken bir oto ekspertiz götürelim bu da olmazsa olmaz bir şey. Dördüncü kural ise; satış esnasında noter evrakımızı verelim satış işlemi başlayınca para transferi yapın. Paranızı hesabınızda görene kadar imza atmayın. Noterle irtibatlı olarak ama bu 4 altın kuralı yapsınlar. Bu sektör şu anda hızlı bir sektör herkes buna yöneliyor. Memur da olsa işçi de olsa herkes araba satma hevesinde, herkesin popüler mesleği" dedi.

"FİYAT DÜŞÜŞÜ YAŞANACAĞINI ZANNETMİYORUZ"

İkinci el araç fiyatlarından da bahseden Üzer, "Son 15-20 gündür satışlarda gözle görülür bir azalma var. Fiyatlarda da genel anlamda çok büyük bir düşme yok. Fiyatlarda düşüş yaşanacağını zannetmiyoruz. Araba alacak arkadaşlarımız çok düşmesini beklemesin. Abartı bir şekilde fiyat düşme şansı yok" diye konuştu.

"SATIŞLAR ŞU ANDA ZAYIF"

Satışlar hakkında da bilgiler aktaran Üzer, "Satışlar şu anda zayıf. Arayan soranlar düştü biz arabalarımızı getirdik ama satışlarımız çok zayıf. Şimdi 12. aya girdik mi bayiler yeni kampanyalar yapıyor. Sıfır araç satmak için yeni kampanyalar düzenliyorlar. O kampanyalardan dolayı ikinci el araçların fiyatı düşer. Yeni seneye girdiğimiz zaman normale binecektir diye düşünüyorum. Millet şimdi araçlarda fiyatın düşmesini bekliyor ama düşmez. Şimdi 100 bin liraya alınan bir aracı nasıl 80-90 bin liraya verelim. Kimse zararına mal vermez" ifadesini kullandı.
İhlas Haber Ajansı
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