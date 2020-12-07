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İBB'den 23 kişi hakkında suç duyurusu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi yönetimi, 15.4 milyon liralık kamu zararı oluştuğu gerekçesiyle önceki yönetimden 23 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.
 07 Aralık 2020 20:50
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İBB'den 23 kişi hakkında suç duyurusu

İBB Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Bilgi İşlem Müdürlüğü'nce 30 Ekim 2018'de düzenlenen 'Yatırım organizasyonlarının tanıtım ve medya çalışmaları işi' ihalesi kapsamında iştirak şirketi ile 26 Kasım 2018'de 26 milyon 585 bin liralık sözleşme imzalandı.

Sözcü'den Özlem Güvemli'nin haberine göre, Teftiş Kurulu'nun dosya hakkında rapor hazırladığı, bunda işlerin tamamına yakınının sözleşmeye ve teknik şartnameye uygun yerine getirilmediği, hak edişlerin usule uygun yapılmadığı ve 15 milyon 458 bin lira+KDV tutarındaki ödemenin kamu zararı yarattığının tespit edildiği belirtildi.

Buna göre, Teftiş Kurulu raporu, zararın tahsili için Bilgi işlem Daire Başkanlığı'na iletildi. Kamu görevlileri hakkında idari soruşturma emri verildi.

Suç duyurusunda, belirtilen dönemde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan şu anki Ulaştırma Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun da ismi bulunuyor.

Geçen hafta yapılan başvuruda, sekiz İBB görevlisi ile eski Medya A.Ş yönetiminden, o dönemki genel müdür Abdurrahman Tığ dahil altı şirket görevlisi ve alt yüklenici şirketin dokuz yetkilisi de yer aldı.

Teftiş Kurulu'nun başka dosyalar için de İstanbul Valiliği'ne tevdi raporu gönderdiği belirtildi.
Sözcü
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