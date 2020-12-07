1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

A Milli Futbol Takımı, 2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile mücadele edecek.
 07 Aralık 2020 20:51
+Aa- Yazdır
2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri kura çekimi, İsviçre'nin Zürih kentinde gerçekleştirildi.

Yeni tip koronavirüs tedbirlerinden dolayı çevrim içi düzenlenen etkinlikte, eski futbolcular Daniele De Rossi ve Rafael van der Vaart görev aldı.

Kura çekimi sonunda Türkiye, G Grubu'nda Hollanda, Norveç, Karadağ, Letonya ve Cebelitarık ile eşleşti.

2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ndeki gruplar şöyle:

A Grubu: Portekiz, Sırbistan, İrlanda, Lüksemburg, Azerbaycan

B Grubu: İspanya, İsveç, Yunanistan, Gürcistan, Kosova

C Grubu: İtalya, İsviçre, Kuzey İrlanda, Bulgaristan, Litvanya

D Grubu: Fransa, Ukrayna, Finlandiya, Bosna Hersek, Kazakistan

E Grubu: Belçika, Galler, Çekya, Belarus, Estonya

F Grubu: Danimarka, Avusturya, İskoçya, İsrail, Faroe Adaları, Moldova

G Grubu: Hollanda, Türkiye, Norveç, Karadağ, Letonya, Cebelitarık

H Grubu: Hırvatistan, Slovakya, Rusya, Slovenya, Kıbrıs Rum Kesimi, Malta

I Grubu: İngiltere, Polonya, Macaristan, Arnavutluk, Andorra, San Marino

J Grubu: Almanya, Romanya, İzlanda, Kuzey Makedonya, Ermenistan, Lihtenştayn

- Avrupa'dan 13 takım Katar'a gidecek

UEFA üyesi 55 ülkenin milli takımları, Katar'ın ev sahipliği yapacağı turnuvaya katılacak 13 takım arasına girebilmek için mücadele edecek.

Avrupa elemelerinde takımlar, altışarlı 5 ve beşerli 5 gruba ayrılacak. Ekipler, gruplarında iç ve dış sahada olmak üzere birbirleriyle iki kez karşılaşacak.

Gruplarını lider tamamlayan 10 takım, doğrudan 2022 FIFA Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanacak. Grup ikincisi 10 takım ile UEFA Uluslar Ligi'nden gelecek iki ekip ise play-off maçlarına çıkarak Dünya Kupası vizesi arayacak.

Tek maç eleme usulüyle oynanacak 12 takımlı play-off'ların ardından Dünya Kupası'na katılacak diğer 3 ülke de belli olacak.

- Eleme grupları maç tarihleri

1. Maçlar: 24-25 Mart 2021

2. Maçlar: 27-28 Mart 2021

3. Maçlar: 30-31 Mart 2021

4. Maçlar: 1-2 Eylül 2021

5. Maçlar: 4-5 Eylül 2021

6. Maçlar: 7-8 Eylül 2021

7. Maçlar: 8-9 Ekim 2021

8. Maçlar: 11-12 Ekim 2021

9. Maçlar: 11-13 Kasım 2021

10. Maçlar: 14-16 Kasım 2021

- Play-off maçlarının tarihleri

24-25 ve 28-29 Mart 2022
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Yılmaz Vural'dan sevindiren haber
07 Aralık 2020 14:17		 Fenerbahçe deplasmanda kaybetmiyor
06 Aralık 2020 21:13
Galatasaray yenilgiyi unuttu
05 Aralık 2020 21:17		 2020'nin en iyi atletleri belli oldu
05 Aralık 2020 20:49
Yeni Malatyaspor ile Medipol Başakşehir yenişemedi
05 Aralık 2020 19:06		 Göztepe'de 5 pozitif vaka daha
04 Aralık 2020 16:23
Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi'nde Villarreal'e yenildi
03 Aralık 2020 22:50		 Medipol Başakşehir Şampiyonlar Ligi'ne veda etti
02 Aralık 2020 22:49
TFF Başkanı Özdemir koronavirüse yakalandı
02 Aralık 2020 17:50		 Teknik Direktör Rıza Çalımbay virüse yakalandı
02 Aralık 2020 13:08
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - 'Etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız'22:13 - İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu22:11 - Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar22:08 - Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis hafif yaralandı22:04 - İYİ Partili Çıray: Kılıçdaroğlu bu sefer cumhurbaşkanı adayı21:42 - Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor
21:40 - Alman devi, 29 bin kişiyi işten çıkartacak21:38 - Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden sayısı açıklandı21:35 - Adalet Bakanlığı'ndan 'Bitcoin Safiye'nin başvurusuna ret21:24 - 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' belli oldu21:23 - Bu Belediye en düşük asgari ücreti 3 bin 100 TL yaptı21:00 - Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı
20:59 - Merkel, Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi öve öve bitiremedi20:51 - 2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu20:50 - İBB'den 23 kişi hakkında suç duyurusu20:33 - İkinci el otomobilde 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat20:27 - Başkan Böcek: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum
20:25 - Koronavirüslü genç sokağa çıktı, polis çemberinde götürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı
Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
ABD ile Çin arasında gerilim çıktı. Altın hızla yükseliyor
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
yusuf yazıcı 1
asgari ücret önerisi 3
ibo şov 2
prof.Mehmet Ceyhan 2
07.12.2020 arnavutköy'de taş ocağında göçük 1
bilezik isteyen gelinin yarım altını beğenmemesi 2
czn burak'ın adıyaman paylaşımı 1
Issız sözlük sendromu 10
orta sınıfın ortadan kaybolması 5
suç ve ceza 3
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam