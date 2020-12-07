Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

MEB: O SÜRELER, SINIF ÖĞRETMENİ İÇİN EK DERS GÖREVİNDEN SAYILIR Milli Eğitim Bakanlığı, 4 Ocak 2021 tarihine kadar olan uzaktan eğitimde haftada bir gün okula gelecekleri, okula gelecekleri dönemde yerlerine diğer alan öğretmenlerinin gireceği, sınıf öğretmenlerinin okulda bulunduğu sürede okul müdürünce verilen görevleri yapmaları halinde verilen bu görevlerin ek ders görevinden sayılmasının mümkün olduğunu belirtmiştir.