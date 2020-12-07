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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.
 07 Aralık 2020 21:00
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Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı

Denizli'nin Kale ilçesinde tarım işçilerini taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 23 kişi yaralandı.

Yaşar Önkol idaresindeki 20 AEA 299 plakalı midibüs ilçe yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ve 22 işçi, itfaiye ekiplerinin yardımıyla midibüsten çıkarılarak ambulanslarla Kale Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İşçilerin Muğla'nın Köyceğiz ilçesinden döndükleri belirtildi.

Anadolu Ajansı
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