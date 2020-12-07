'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' belli oldu

Ipsos araştırma şirketi, 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasının sonuçlarını yayınladı.

Ipsos'un açıkladığı 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' araştırmasına göre, Haluk Levent yüzde 70,9'ilk oran ile birinci sırada yer aldı. Levent'i Müge Anlı yüzde 61,4 oranı ile takip etti. Şener Şen ise yüzde 52,9'luk oranla üçüncü sırada yer aldı. Öte yandan Haluk Levent son 4 yıldır araştırmada birinci sırada yer alıyor.

GEÇEN YIL DA AYNI İSİM BİRİNCİ OLMUŞTU

Geçen yıl da Haluk Levent yine aynı listenin başındaydı. Şener Şen ikinci, Müge Anlı da üçüncü sırada yer almıştı.

Araştırma sonucuna göre 'Türkiye'nin en güvenilir 10 ünlüsü' şöyle:

Haluk Levent - 70,9

Müge Anlı - 61,4

Şener Şen - 52,9

Haluk Bilginer - 48,3

Beyazıt Öztürk- 48

Kenan İmirzalıoğlu- 45,2

Acun Ilıcalı- 43,8

Ezgi Mola- 43,2

Aras Bulut İynemli- 41,4

Gökhan Özoğuz- 39,9