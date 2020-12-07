Adalet Bakanlığı'ndan 'Bitcoin Safiye'nin başvurusuna ret
|07 Aralık 2020 21:35
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Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 3,5 yıl önce eşi Okan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoine yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vaadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 2019 Ağustos ayında ortadan kayboldu. Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan Yüce, 8 Kasım 2010 günü Bursa'da otoyol gişelerinde yakalandı.
Aydın'a getirilen Yüce, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Yüce, iddianame hazırlanmadan geçen 10 Mart günü, yurt dışına çıkış yasağı konulup, elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.
İTİRAZA RET
Safiye Gökçen Y., avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı tarafından adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkeme aracılığıyla yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı reddetti.
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