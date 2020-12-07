1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Adalet Bakanlığı'ndan 'Bitcoin Safiye'nin başvurusuna ret

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı gerekçesiyle tutuklanan ve daha sonra yurt dışına çıkış yasağı koyularak elektronik kelepçeyle serbest bırakılan Safiye Gökçe Yüce'nin adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına yönelik Adalet Bakanlığı'na yaptığı başvuruya, 'ret' cevabı verildi.
 07 Aralık 2020 21:35
+Aa- Yazdır
Adalet Bakanlığı'ndan 'Bitcoin Safiye'nin başvurusuna ret

Adana'da yaşayan Safiye Gökçe Yüce, yaklaşık 3,5 yıl önce eşi Okan Yüce'nin bir jeotermal enerji santralinde elektrik mühendisi olarak göreve başlaması üzerine Aydın'a taşındı. Burada eşiyle birlikte taşeron şirket kuran Yüce, JES şirketlerine işçi bulmaya başladı. Bu sırada Aydın Devlet Hastanesi'ne sağlık kontrolüne giden Yüce, iddiaya göre tanıştığı bir doktora kendisini, 'ekonomist-broker' olarak tanıttı. Doktora yatırımını kripto para birimi bitcoine yapmasını söyledi. İkna olan doktordan adına bitcoin almak üzere para aldı. Bir süre sonra kar payı verdiği doktora, kendisine yeni müşteriler bulmasını, bunun üzerinden de kar payı ödeyeceğini vaadetti. Böylelikle saadet zinciri benzeri bir yapı oluşturan Yüce, kısa sürede hemşireden, polise kadar çok sayıda meslek grubundan 40 kişiye ulaştı. Bitcoin almak için para topladığı bu kişilere 2 yıl boyunca kar payı ödedi. Para aldığı kişilere, kurdukları şirketin arkasında JES firması bulunduğunu, yeğeninin ise Milli İstihbarat Teşkilatı'nda (MİT) görevli olduğunu söyleyen Yüce, 2019 Ağustos ayında ortadan kayboldu. Yüce'nin, telefonlarını açmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan mağdurlardan 28'i avukatları aracılığıyla Aydın Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Şikayetler üzerine başlatılan soruşturma kapsamında Yüce'nin hesapları incelemeye alındı. Kripto para hesaplarında toplam 8 bin 300 bitcoin olduğu ve bu sayının giderek arttığı belirlendi. Mağdurların 'Bitcoin Safiye' adını taktığı Yüce'nin birlikte hareket ettiği kişilerle web sitesi kurduğu, buradan da bazı kişileri ağına düşürdüğü, bir süre sonra da siteyi kapatıp, ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Yüce'nin Aydın'da 40 kişiyi 600 bitcoin karşılığı yaklaşık 30 milyon lira dolandırdığı belirlendi. 'Nitelikli dolandırıcılık' suçundan aranan Yüce, 8 Kasım 2010 günü Bursa'da otoyol gişelerinde yakalandı.

Aydın'a getirilen Yüce, sevk edildiği adliyede tutuklandı. 4 ay cezaevinde kalan Yüce, iddianame hazırlanmadan geçen 10 Mart günü, yurt dışına çıkış yasağı konulup, elektronik kelepçeyle serbest bırakıldı.

İTİRAZA RET

Safiye Gökçen Y., avukatları aracılığıyla Adalet Bakanlığı tarafından adli kontrol tedbirlerinin kaldırılması için Aydın 2. Sulh Ceza Hakimliği'ne başvurdu. Mahkeme aracılığıyla yapılan başvuruyu Adalet Bakanlığı reddetti.
DHA
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
7 yaşındaki çocuğun şüpheli ölümüne soruşturma
06 Aralık 2020 17:56		 TikTok'ta polislere küfreden tır sürücüsüne soruşturma açıldı
06 Aralık 2020 16:59
Alevilerle ilgili çirkin sözlerden dolayı iki komedyene hapis istemi
03 Aralık 2020 19:55		 Çakarlı magandaya 25 yıla kadar hapis istemi
03 Aralık 2020 19:14
Fahrettin Altun'un evini fotoğrafladı, 5 yıl hapsi isteniyor
02 Aralık 2020 20:51		 Türk gemisine arama soruşturmasında FETÖ incelemesi
01 Aralık 2020 22:55
Ünlü oyuncu Erdoğan'a hakaretten hakim karşısına çıktı
01 Aralık 2020 22:50		 Gülistan Doku soruşturmasında bir polise kamu davası açıldı
30 Kasım 2020 23:23
İl Milli Eğitim Müdürü hakkında soruşturma izni verildi
30 Kasım 2020 14:03		 CHP'li Başarır hakkında soruşturma başlatıldı
29 Kasım 2020 16:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
22:15 - 'Etkin işleyen yargı sistemi yönünde yeni adımlar atacağız'22:13 - İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu22:11 - Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar22:08 - Iğdır'da zırhlı araç devrildi: 1 polis hafif yaralandı22:04 - İYİ Partili Çıray: Kılıçdaroğlu bu sefer cumhurbaşkanı adayı21:42 - Filyasyon ekipleri, ev ev virüsün izini sürüyor
21:40 - Alman devi, 29 bin kişiyi işten çıkartacak21:38 - Ankara'da sokağa çıkma yasağını ihlal eden sayısı açıklandı21:35 - Adalet Bakanlığı'ndan 'Bitcoin Safiye'nin başvurusuna ret21:24 - 'Türkiye'nin en güvenilir ünlüleri' belli oldu21:23 - Bu Belediye en düşük asgari ücreti 3 bin 100 TL yaptı21:00 - Tarım işçilerini taşıyan midibüs devrildi: 23 yaralı
20:59 - Merkel, Prof. Dr. Şahin ve eşi Dr. Türeci'yi öve öve bitiremedi20:51 - 2022 Dünya Kupası yolunda Türkiye'nin rakipleri belli oldu20:50 - İBB'den 23 kişi hakkında suç duyurusu20:33 - İkinci el otomobilde 4 altın kural! Bu uyarılara dikkat20:27 - Başkan Böcek: Hakkınızı nasıl öderim bilmiyorum
20:25 - Koronavirüslü genç sokağa çıktı, polis çemberinde götürüldü
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Çin'den getirilen ve inaktif yöntemle üretilen aşıyı olmayı düşünüyor musunuz?
ÇOK OKUNANLAR
Yakın temaslıların karantina süresinde değişiklik yapıldı
'Televizyonum yok, kısıtlamayı duymadım' diyen şahsa müjdeli haber
İki kurumun taşrasında, 10:00-16:00 mesaisi uygulanmayacak
KYK burs ve kredi sonuçları açıklandı
Sağlık Bakanlığı 436 kadroluk istifa sonrası dönüş kurası açtı
Bakan Koca: Kısıtlamaların etkisi görülmeye başlandı
ABD ile Çin arasında gerilim çıktı. Altın hızla yükseliyor
Bankalardan yılsonu tarifesi! Faiz oranları değişti
Sermiyan Midyat: ABD'ye gelince ülkemin kıymetini anladım
Kentte 'kırmızı' alarm: Risksiz alan sadece mezarlıklar kaldı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
suç ve ceza 3
13.12.2020 a.alanyaspor vs beşiktaş maçı 1
hiçbir yere ait olmama hissi 3
milli piyango son talihlisinin parasını alması 2
ekonomisi kötü olan ülkelere destek sağlayacağız 3
çiftçinin tarım kredi borcu 1
20.06.2021 Erken Seçim 2
prof.Mehmet Ceyhan 2
Suudi Arabistanda hortum 1
czn burak'ın adıyaman paylaşımı 1
SON İLANLAR
Muş İl Özel İdaresi Sözleşmeli Personel Alacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı 10 Stajyer Kontrolör alacak
Aksaray Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Aksaray Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Atatürk Üniversitesi sözleşmeli 361 sağlık personeli alacak
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Gazi Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Giresun Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
İstanbul Medeniyet Üniversitesi 30 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam