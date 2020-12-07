Okul müdürünün öldürülmesine ilişkin davada karar
|07 Aralık 2020 22:11
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İzmir'in Ödemiş ilçesinde okul müdürünün silahla öldürülmesiyle ilgili davada U.Y'ye 23 yıl 1 ay 10 gün, babası Birol Y.'ye 20 yıl 4 ay, İ.P'ye 22 yıl hapis cezası verildi.
Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi Müdürü Ayhan Kökmen'in okulda pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili Ödemiş 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davada karar çıktı.
Tutuklu yargılanan U.Y, babası Birol Y. ve İ.P'nin SEBGİS aracılığıyla katıldığı duruşmada Kökmen'in eşi Ümmü Kökmen ile taraf avukatları hazır bulundu.
Mahkeme heyeti, suçla sürüklenen çocuklar olarak nitelediği U.Y'nin 23 yıl 1 ay 10 gün, İ.P'nin ise 22 yıl hapsine hükmetti.
"Cinayete yardım" suçundan yargılanan U.Y'nin babası Birol Y. ise 20 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Sanıklara verilen kararlarda iyi hal indirimine gitmeyen mahkeme, tutuksuz yargılanan C.A. ve Y. O'nun ise beraatine hükmetti.
Kökmen Ailesi'nin avukatı Süleyman Coşkun, duruşma bitiminde gazetecilere yaptığı açıklamada, Birol Y'ye "cinayete yardım etme" değil "cinayete azmettirme" suçundan ceza verilmesi gerektiğini iddia ederek bu kararla tutuksuz sanık C.A hakkında verilen beraat kararını temyize götüreceklerini belirtti.
Ümmü Kökmen ise verilen cezaları caydırıcı bulmadığını belirterek, "Ben 3 yıldan beri buraya gelip gittim. Hakim ve avukatlar çocuklara, 'suça sürüklenen çocuklar' diye hitap ettiler. Demek ki bu çocukları suça sürükleyen birileri var. O zaman suça sürükleyen kişinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isterdim." dedi.
- Olay
Ödemiş Kaymakçı Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde 15 Aralık 2017'de daha önce bir öğrenciye silah çektiği gerekçesiyle disiplin kurulu cezası verilen 11. sınıf öğrencisi U.Y. ile İ.P, okul müdürü Ayhan Kökmen'in odasına girerek pompalı tüfekle ateş açmıştı. Yaralanan Kökmen kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.
Ödemiş Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 4 öğrenci ile bunları azmettirdiği gerekçesiyle U.Y'nin babası Birol Y. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.
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