İkna yoluyla 2 PKK'lı terörist daha teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
|07 Aralık 2020 22:13
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İçişleri Bakanlığı, PKK'lı 2 teröristin daha ikna yoluyla teslim olduğunu açıkladı.
İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Terör örgütü PKK'da çözülme hız kazandı, 2 örgüt mensubu daha ikna yoluyla teslim oldu. İçişleri Bakanlığı koordinesinde Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğünce yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK terör örgütünden kaçan 2 terör örgütü mensubu daha bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. Teslim olan örgüt mensuplarının 1993 ve 2016 yılları arasında terör örgütüne katıldıkları, Türkiye, Suriye ve Irak'ta faaliyet yürüttükleri tespit edildi" denildi.
Yürütülen ikna çalışmaları sonucunda 1 Ocak'tan bugüne kadar teslim olan örgüt mensubu sayısı 225'e yükseldi.
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