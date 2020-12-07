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Yüksek vaka sayılarının devam ettiği 5 ilimiz

Sağlık Bakanı Koca, bazı illerin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü: "Samsun, Antalya, ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında"
 07 Aralık 2020 22:37
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Yüksek vaka sayılarının devam ettiği 5 ilimiz

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Samsun, Antalya, ve Ordu'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) ilgili yüksek riskin sürdüğünü, Konya ve Trabzon'da ise vaka artışının kısmen kontrol altında olduğunu bildirdi.

Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yüksek vaka sayılarının görüldüğü Konya, Samsun, Antalya, Trabzon ve Ordu valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla görüşmeye devam ettiğini belirtti.

Bu illeri yakından izlediklerini vurgulayan Koca, söz konusu illerdeki test kapasitesi ve filyasyon ekiplerini artırdıklarını açıkladı.

Bakan Koca, "Samsun, Antalya ve Ordu'da yüksek risk devam ediyor. Konya ve Trabzon'da artış kısmen kontrol altında. Sağlık çalışanlarımız elinden geleni yapıyor. Kamu ve özel kurumlarımızla birlikte bütün hemşehrilerimizin duyarlılığı gücümüzü artırıyor. Ara vermeden mücadeleye devam edelim." değerlendirmesinde bulundu.

Memurlar.Net
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