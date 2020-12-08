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İcra dairesi çalışanlarından Baro'ya tepki

İcra dairesi çalışanları, İstanbul Barosunun yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.
 08 Aralık 2020 00:15
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İcra dairesi çalışanlarından Baro'ya tepki

İstanbul Barosu yaptığı bir açıklamada, icra dairelerinde sorun yaşanan avukatların, İstanbul Barosunda oluşturulan irtibat numaralarına bilgi vermesi istendi.

İcra dairelerinde çalışa memurlar ise bir mahkemenin yılda 300 derdest dosyayı işleme alırken, kendilerinin günde bazen 1000 dosyayı, yılda ise ortalama 50 binin üstünde dosyayı yetiştirmeye çalıştıklarını belirterek, zaten iş yüklerinin çok fazla olduğunu, İstanbul Barosunun yapmış olduğu çağrının kendilerini çok üzdüklerini belirterek, açıklamaya tepki gösterdiler.
Memurlar.Net
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