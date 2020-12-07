CHP'li belediye asgari ücreti 4 bin 500 liraya yükseltti

Müslüm EVCİ

Milyonlarca çalışan, asgari ücretin ne kadar belirleyeceğini beklerken Konya'nın Tuzlukçu ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Nurettin Akbuğa müjdeyi verdi.

CHP'li Akbuğa, belediyedeki kadrolu, sözleşmeli, taşeron işçiler arasında maaş eşitsizliklerini dengelemek adına asgari ücreti 4 bin 500 lira olarak belirlediklerini söyledi.

"GELİR EŞİTSİZLİĞİNİN ÖNÜNE GEÇTİK"

Belediyede çalışan bütün işçilerin sendikalı olduğunu belirten Akbuğa, SÖZCÜ'ye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

* Belediyemiz bünyesinde sözleşmeli taşeron işçiler ile kadrolu işçiler sahada aynı işi yapmalarına rağmen maaş konusunda bir adaletsizlik yaşanıyordu.

* Asgari ücret ve zam belirleme toplantısına işçi temsilcileri, DİSK Genel-İş Sendikası Konya Temsilcisi Mustafa Tamer'in katılımıyla gerçekleştirdik.

* İşçiler 300 lira zam beklerken biz beklentilerin üzerinde zam yaparak işçilerimizin ücretlerini 4 bin 500 liraya yükselttik.

* Bununla birlikte bütün işçilerimiz sendikal haklarını elde ederken, aradaki gelir eşitsizliğinin de önüne geçtik.

"TÜM TÜRKİYE'DEKİ BELEDİYELERE ÖRNEK OLMALI"

Tüm asgari ücret çalışanlarının geçinebilecekleri bir maaş almaları gerektiğine vurgu yapan Akbuğa şöyle konuştu:

* Bugünlerde hükümet, işçi ve işveren temsilcileri asgari ücreti belirlemek üzere toplantılar gerçekleştiriyor.

* Türkiye'de ekonomik kriz her geçen gün derinleşirken emekçilerin insanca yaşayabileceği bir ücret almaları gerekiyor.

* Bizim uygulamamızın tüm Türkiye'deki belediyelere örnek olması gerektiğini düşünüyorum.

* Bir CHP'li olarak sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimize devam edeceğiz.